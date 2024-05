iPhone 16, per giugno inizia la produzione dei display

Nel caso in cui qualcuno avesse avuto qualche dubbio in merito alla data di lancio dei nuovi iPhone 16, c’è da star tranquilli. La gamma di Apple arriverà infatti, come sempre, durante il prossimo mese di settembre come le ultime generazioni e un nuovo suggerimento sarebbe comparso in queste ore sul web. Uno degli addetti ai lavori tra i più affidabili in assoluto ha indicato che non ci sarà alcun cambiamento.

Con l’avvicinarsi del mese di giugno, è probabile che il design degli iPhone 16 sia ormai ben che definito. Sono state tante le notizie in merito, con molte indiscrezioni che si sono fatte largo tra le maglie del web, questa volta non particolarmente ampie da far trapelare troppo. La gamma di quest’anno sarà composta da un modello standard da 6,1 pollici, un modello Plus da 6,7 pollici, un modello Pro da 6,3 pollici e un modello Pro Max da 6,9 pollici. Il design non dovrebbe cambiare più di tanto.

Un’altra indicazione è stata fondamentale in queste ore: secondo quanto riportato infatti, la produzione del display per l’iPhone 16 inizierà a giugno.

Gli iPhone 16 arrivano: la produzione dei display sta per partire ufficialmente

Danno uno sguardo alla tabella di marcia dello scorso anno per quanto riguarda gli iPhone 15, la produzione dei display è partita proprio a giugno. Anche questa volta si prevede lo stesso comportamento da parte di Apple ed infatti le voci parlano nel prossimo mese come quello indiziato.

Si prevede che la produzione di pannelli riguarderà maggiormente i modelli iPhone 16 e 16 Pro, mentre la produzione di display per gli altri due modelli probabilmente aumenterà strada facendo durante l’estate.

Tutti i modelli dovrebbero essere alimentati da un chip da 3 nm e provvisti di un pulsante di acquisizione per foto e video, identificato ad oggi come tasto “cattura”. Nei prossimi giorni potrebbero esserci tantissime conferme sia sul design che sulle specifiche.