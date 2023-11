iPhone 16 Pro e Pro Max, sul web le specifiche dei display

Mentre gli altri colossi preparano una controrisposta ai nuovi iPhone lanciati a settembre, sembra che Apple non stia con le mani in mano. L’azienda infatti starebbe lavorando molto per sviluppare quelli che saranno i suoi prossimi top di gamma del 2024.

Alcune previsioni parlano di dettagli pressoché simili per i primi due dispositivi della line-up, ovvero iPhone 16 e 16 Plus. Questi manterranno le stesse dimensioni e la stessa frequenza di aggiornamento per quel che concerne il display, non allontanandosi dai modelli 15.

Sarà il 2025 l’hanno designato per il cambiamento delle dimensioni dei display, che arriveranno rispettivamente a 6,3 e a 6,9″. Se queste sono le informazioni che riguardano i primi due telefoni del 2024, non è lo stesso per i top assoluti, ovvero iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro e Pro Max, spuntano su Internet le specifiche dei display

Sebbene alcuni informatori molto famosi abbiano lanciato indiscrezioni importanti sui nuovi top di gamma di Apple, è sempre meglio quando arrivano delle conferme. Direttamente su Twitter/X nelle scorse ore sarebbero arrivati alcuni dati relativi agli schermi di tutti e quattro i modelli della gamma 16 del 2024.

Per quanto riguarda il primo dei quattro smartphone, lo schermo sarà un LTPS con 60Hz di frequenza di aggiornamento e con un’ampiezza da 6,12″. Lo schermo del 16 Plus invece avrà una diagonale da 6,69″ con una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. La Dynamic Island tornerà su entrambi i telefoni e ci saranno miglioramenti generali sull’interno display.

Passando ai top assoluti, l’iPhone 16 Pro presenterà un display da 6,27″ LTPOcon una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz. L’iPhone 16 Pro Max invece sarà dotato di uno schermo più grande, ovvero da ben 6,86″ dotato della stessa frequenza di aggiornamento dinamica del 16 Pro. Entrambi i modelli Pro 2024 verranno forniti con Dynamic Island ed implicheranno miglioramenti generali sul display.

Chiaramente è presto per definire meglio la situazione, ma mai prima d’ora erano arrivate indiscrezioni così dettagliate quasi un anno prima.