iPhone 16 Pro Max e 16 Plus: la batteria è migliorata molto, ecco i dati dei test

Con l’arrivo dei nuovi iPhone 16, molti utenti si aspettavano diverse novità, le quali in parte sono certamente arrivate. L’intera gamma ha mostrato grandi miglioramenti sotto alcuni punti di vista, con i modelli base e Plus che hanno sorpreso forse di più. Più persone riferiscono di aver trovato molta più utilità nell’acquistare un iPhone 16 o 16 Plus e non un Pro o un Pro Max. D’altronde c’è un aspetto che potrebbe accomunare tutti e quattro i modelli in termini di miglioramento: la durata della batteria.

Apple afferma che questi sono gli iPhone con l’autonomia più lunga di sempre. A testare il tutto ci ha pensato phonearena.com, che infatti ha messo alla prova tutti e quattro i modelli per capirne gli effettivi miglioramenti lato batteria.

iPhone 16 Pro Max e Plus: ecco quanto è migliorata la batteria

Tutti gli smartphone della gamma sono stati testati nel gioco 3D, nella visualizzazione dei video su YouTube e anche sulla navigazione Internet. Per rendere il confronto costruttivo, è stato necessario sottoporre i nuovi iPhone 16 ad una sorta di gara con iPhone 15 Pro Max e, naturalmente, con i più grandi rivali Android tra cui Galaxy S24 Ultra, S24 Plus, Pixel 9 Pro XL e OnePlus 12. Questi sono i dati specifici su ogni batteria:

iPhone 16 ProMax – 4685 mAh ;

; iPhone 16 Plus – 4674 mAh ;

; iPhone 15 ProMax – 4441 mAh ;

; Galaxy S24 Ultra – 5000 mAh ;

; Galaxy S24 Plus – 4900 mAh ;

; Google Pixel 9 Pro XL – 5060 mAh ;

; OnePlus 12 – 5400 mAh.

Passando al primo test, tutti gli smartphone citati più in alto sono stati testati nella navigazione web e a quanto pare la vittoria è stata schiacciante in favore di iPhone 16 Pro Max:

iPhone 16 Pro Max: 22h 39 min; Samsung Galaxy S24+: 20h 41 min; Samsung Galaxy S24 Ultra: 20h 6 min; Apple iPhone 15 Pro Max: 19h 20 min; Google Pixel 9 Pro XL: 18 ore 52 min; OnePlus 12: 18h 14 min; Apple iPhone 16 Plus: 18h 5 min.

Questi invece sono i risultati dopo qualche ora di video in streaming: qui a quanto pare, il migliore è stato OnePlus 12. Ecco la classifica:

OnePlus 12: 13h 37 min; Apple iPhone 16 Pro Max: 10 ore 24 min; Apple iPhone 16 Plus: 10 ore 24 min; Apple iPhone 15 Pro Max: 9 ore 45 min; Google Pixel 9 Pro XL: 9h 24 min; Samsung Galaxy S24+: 8h 20 min; Samsung Galaxy S24 Ultra: 8 ore 18 min.

Per quanto riguarda invece il gioco in 3D, sfruttando la frequenza di aggiornamento degli schermi a 60 Hz e non a 120 Hz, il vincitore è stato il Samsung Galaxy S24 Ultra, con iPhone 16 Pro Max che ha seguito a ruota:

Samsung Galaxy S24 Ultra: 13h 53 min; Apple iPhone 16 Pro Max: 12h 4 min; Samsung Galaxy S24+: 11h 52 min; Apple iPhone 16 Plus: 10 ore 32 min; Google Pixel 9 Pro XL: 10 ore 4 min; OnePlus 12: 9 ore 43 min; Apple iPhone 15 Pro Max: 9 ore 36 min.

Complessivamente, siamo dunque di fronte ad un netto miglioramento, in quanto iPhone 16 Pro Max appare assai distante nell’elenco dal suo predecessore 15 Pro Max. Questo, al di fuori della gara con tutti gli altri dispositivi, dimostra un sensibile aumento di autonomia per il top di gamma assoluto.