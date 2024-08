iPhone 16: queste sono le 10 novità che arriveranno

I fan di Apple sono sempre alla ricerca di qualche informazione utile sui prossimi smartphone che l’azienda lancerà. È così fin da sempre, proprio da quando il colosso ha cominciato a commercializzare i suoi melafonini. Questa estate si sta pian piano infocando sempre di più non solo per le temperature, ma anche perché stanno per arrivare i nuovi iPhone 16. Il momento sta per scoccare: la presentazione è prevista come sempre per il mese di settembre, durante i primi 10 giorni. Al momento non si conosce ancora una data precisa ma sono tante le indiscrezioni che hanno fornito una panoramica su tutti e quattro i modelli che comporranno la nuova gamma.

Il team che sta lavorando ai nuovi iPhone di Apple, sta intensificando la produzione e preparando un gran piano marketing intorno ai nuovi prodotti.

Le indiscrezioni sono state talmente tante che sembra quasi di conoscere già per filo e per segno o ognuno dei quattro smartphone. Ci sono però delle novità principali che tutti ormai sanno di dover attendere, le quali sotto un certo punto di vista andranno a modificare l’esperienza degli utenti.

iPhone 16: questi sono i 10 cambiamenti in arrivo a settembre

Molte persone sono pronte a criticare Apple visto che il design dei nuovi smartphone non cambierà più di tanto, se non fosse per alcune soluzioni che l’azienda sta per adottare. Queste in basso sono le novità attese per settembre:

Display più grandi di iPhone 16 Pro

Fotocamera a tetraprisma

Pulsante di acquisizione

Fotocamere verticali

Pulsante Azione

Apple Intelligence

8 GB di RAM

Apple A18

Ricarica più veloce

Nuovi colori

I display dei modelli Pro e Pro Max saranno leggermente più grandi con una diminuzione ulteriore dei bordi. Anche la misura crescerà. Per quanto riguarda le fotocamere, il sensore tetraprisma in dotazione quest’anno ai modelli 15 Pro Max, sarà estesa anche ai 16 Pro. Sempre in tema fotocamere, i modelli di base 16 e 16 Plus avranno un design posteriore ridisegnato con i sensori posti in verticale, al fine di garantire l’acquisizione per i video utili per il Vision Pro.

Ci saranno due nuovi pulsanti di tipo capacitivo, un pulsante Azione e un pulsante Cattura, quest’ultimo utile per scattare le foto come se si trattasse di una fotocamera vera e propria. Non può mancare una menzione al nuovo sistema ad intelligenza artificiale Apple Intelligence, che renderà i nuovi iPhone 16, ed anche gli iPhone 15 Pro e Pro Max, dei mostri in campo IA. È questa la grande novità che tutti aspettano con iOS 18 in quanto rivoluzionerà anche Siri. Proprio in relazione a questa nuova aggiunta, Apple doterà tutti gli smartphone di almeno 8 GB di RAM, quantità minima per garantire il corretto funzionamento di Apple Intelligence. Ci saranno delle nuove colorazioni, una ricarica più veloce e anche il nuovo chip Apple 18, che sarà esteso a tutti e quattro i modelli.