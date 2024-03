iPhone 17 con una grande novità, il display sarà immune a graffi e cadute

Già da tempo era stato preannunciato questo momento, ovvero una fase di stasi totale per quanto riguarda l’hardware degli smartphone. Questo significa chiaramente che le idee utili per mostrare qualcosa di nuovo e più performante sono ad oggi ridotte all’osso. Uno degli aspetti su cui però si sta cercando cercando di lavorare di più, avendo sempre più margine, è la resistenza. Tra le aziende più attive sotto tali aspetto, c’è Apple con i suoi iPhone.

Proprio a tal proposito, durante le ultime ore sul web sono spuntate delle nuove indiscrezioni che riguarderebbero proprio l’azienda di Cupertino. Gli ingegneri sarebbero al lavoro sulle bozze dei nuovi iPhone del futuro, mettendo al primo posto un obiettivo: rendere i display sempre più resistenti ai graffi.

I prossimi iPhone 17 di Apple saranno quasi impossibili da graffiare

Apple negli ultimi tempi ha fatto grossi passi in avanti per quanto riguarda la resistenza del display dei suoi iPhone. Grazie all’introduzione nel 2020 del nuovo rivestimento esterno chiamato “Ceramic Shield“, le cose sono nettamente migliorate.

A partire dagli iPhone 12 infatti la resistenza dei display ai graffi è sensibilmente aumentata. Il vantaggio più significativo però riguarda la maggior resistenza alle cadute. Adesso gli iPhone sono molto meno inclini a mostrate crepe dopo una caduta rovinosa.

Secondo le ultime indiscrezioni il prossimo upgrade in chiave resistenza schermo verrà applicato non con gli iPhone 16 ma con i modelli 17. Diversi test per favorire una maggiore resistenza dei pannelli sono stati avviati in Giappone con delle tecnologie ultra-innovative.

Proprio guardando al futuro, le fonti riferiscono di grandi novità in arrivo a partire dal 2025 in poi. I nuovi display antigraffio arriveranno probabilmente solo sui modelli iPhone 17 Pro e Pro Max, destinati ad essere presentati nel settembre del 2025. L’indiscrezioni parlano di un vetro con uno strato antiriflesso ancor più resistente. Al momento non ci sono chiaramente conferme ma potrebbero arrivare ulteriori voci a dare maggior senso alla notizia.