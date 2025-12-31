iPhone 17 Pro: rumore inquietante durante la ricarica preoccupa utenti

Negli ultimi mesi, la community degli utenti Apple è stata scossa da una questione che, sebbene coinvolga solo una parte dei possessori, ha generato un vivace dibattito online: si tratta del rumore statico percepito durante la ricarica sui nuovi iPhone 17 Pro.

Il fenomeno, che ha assunto rilevanza a partire dal lancio ufficiale del dispositivo, ha visto un costante aumento di segnalazioni su forum e piattaforme social, spingendo Apple a intervenire direttamente con un’indagine interna. In questo scenario, le aspettative degli utenti sono tutte rivolte verso il prossimo aggiornamento iOS 26.3, che promette di portare una soluzione definitiva.

Il disturbo si manifesta come un fruscio di natura elettrica, simile a una staticità radiofonica, che emerge dagli speaker dello smartphone durante la fase di alimentazione. Non si tratta di un suono legato alla riproduzione di contenuti audio, bensì di un’interferenza persistente, udibile anche a volume disattivato e indipendentemente dal tipo di caricatore utilizzato. Le testimonianze raccolte descrivono un fenomeno che può variare sensibilmente: alcuni utenti avvertono il rumore statico in modo netto e costante, mentre altri lo notano solo in particolari condizioni ambientali o quando la carica della batteria supera una certa soglia, spesso indicata intorno al 75%.

Il misterioso rumore di iPhone 17 Pro: qual è la causa?

Particolarmente interessante è la questione della compatibilità con accessori di terze parti. Diversi utenti hanno provato a risolvere il problema alternando tra caricatori originali, soluzioni non ufficiali e la tecnologia MagSafe. Quest’ultima sembra attenuare parzialmente l’interferenza, ma non elimina completamente il disturbo, lasciando intuire che la causa sia più complessa di un semplice difetto hardware isolato. Non a caso, anche i dispositivi sostituiti in garanzia da Apple hanno presentato la stessa anomalia, confermando che il problema potrebbe essere insito nella progettazione del modello o, più probabilmente, in una gestione software della fase di ricarica.

Gli esperti del settore concordano nel ritenere che l’origine del rumore statico sia riconducibile a una particolare interazione tra la gestione energetica interna del dispositivo e i componenti audio. In passato, altri modelli di iPhone avevano già evidenziato problematiche simili, spesso dovute a schermature insufficienti o a una modulazione poco ottimizzata degli amplificatori interni durante la ricarica. Tuttavia, la portata e la natura del disturbo attuale sembrano indicare un problema più raffinato, probabilmente legato alle recenti innovazioni hardware introdotte con iPhone 17 Pro.

Nonostante la crescente attenzione, è importante sottolineare che la questione coinvolge una porzione minoritaria della base utenti. La percezione del rumore statico è infatti estremamente soggettiva: per alcuni si tratta di una presenza fastidiosa e costante, per altri è un dettaglio appena percepibile o addirittura inesistente. Questo aspetto complica ulteriormente l’analisi del fenomeno, poiché variabili come il tipo di caricatore, il livello di carica della batteria e le condizioni ambientali sembrano influire in modo determinante sul manifestarsi del problema.

La mossa di Apple

Nel frattempo, Apple ha preso atto delle numerose segnalazioni e ha avviato un’indagine tecnica approfondita. Gli ingegneri dell’azienda stanno valutando tutte le possibili cause, con particolare attenzione agli aspetti software che regolano la fase di ricarica e la gestione dei componenti audio.

Le prime indiscrezioni suggeriscono che la soluzione potrebbe arrivare sotto forma di aggiornamento firmware, integrato nella prossima release iOS 26.3. Questo update è già atteso con impazienza da molti utenti, che vedono in esso la speranza di una correzione definitiva e la fine di una problematica che, seppur circoscritta, rischia di minare la reputazione di un prodotto di punta come iPhone 17 Pro.

Per chi si trova a convivere con il rumore statico, le opzioni attualmente disponibili sono limitate. Si consiglia di documentare il disturbo tramite registrazioni audio e di rivolgersi al supporto tecnico Apple, che può suggerire soluzioni temporanee come la prova di diversi caricabatterie o, nei casi più gravi, la sostituzione del dispositivo. Tuttavia, la sostituzione non garantisce la risoluzione definitiva, dato che il fenomeno si è manifestato anche su unità nuove.