Un attacco informatico su vasta scala ha sfruttato alcuni dei siti web più conosciuti al mondo per distribuire codice malevolo, mettendo nel mirino anche gli utenti di iPhone e iPad.

La campagna ha sfruttato una compromissione di Optimizely, piattaforma utilizzata dalle aziende per sperimentare modifiche alle proprie pagine web e analizzare il comportamento dei visitatori. Il problema è particolarmente rilevante perché non richiedeva necessariamente di raggiungere un portale sospetto: il codice veniva caricato attraverso siti normalmente considerati affidabili.

La vicenda evidenzia un rischio spesso sottovalutato nella navigazione quotidiana, ovvero la possibilità che servizi esterni integrati nelle pagine diventino strumenti di distribuzione di malware.

Come è stato distribuito il codice malevolo

Secondo le ricostruzioni pubblicate da AppleInsider e dal ricercatore di sicurezza Scott Helme, la campagna ha coinvolto, loro malgrado, almeno 178 organizzazioni. Tra i marchi interessati figurano BBC, CNN, Zoom, HSBC, IKEA, Salesforce ed Equifax. Il punto di ingresso è stato Optimizely: gli aggressori sono riusciti a modificare alcuni progetti presenti sulla piattaforma, inserendo istruzioni JavaScript all’interno degli script caricati dai siti dei clienti.

Il meccanismo ha reso particolarmente insidiosa l’operazione. I browser continuavano infatti a ricevere il codice da un’infrastruttura legittima, senza che fosse necessario alterare direttamente i server delle aziende coinvolte. Una volta eseguito, lo script poteva attivare funzioni differenti in base al dispositivo e alle informazioni individuate nella pagina.

Tra gli obiettivi figuravano il furto dei dati delle carte di pagamento e la sostituzione degli indirizzi dei portafogli di criptovalute. In quest’ultimo caso, il malware poteva intervenire sugli indirizzi copiati dagli utenti, indirizzando i trasferimenti verso portafogli controllati dagli aggressori. Secondo le informazioni riportate da AppleInsider, si ritiene che siano stati sottratti circa 7.000 dollari in criptovalute nell’arco di nove ore.

Una componente particolarmente delicata riguardava i dispositivi Apple. Il codice poteva infatti indirizzare i visitatori verso strumenti di sfruttamento delle vulnerabilità conosciuti come Coruna e DarkSword. L’obiettivo era raggiungere iPhone e iPad con sistemi operativi non aggiornati, sfruttando falle presenti nel software per tentare di compromettere il dispositivo. Non risulta tuttavia confermata una compromissione riuscita degli iPhone nell’ambito di questa specifica campagna.

Quali dispositivi sono esposti e come proteggersi

La componente destinata ai prodotti Apple sfruttava vulnerabilità associate a release precedenti di iOS e iPadOS.

Per ridurre il rischio, AppleInsider raccomanda di installare iOS 26.3 o successivo, oppure iOS 18.7.3 o successivo sui dispositivi compatibili con il ramo precedente. La scelta dipende dal modello utilizzato e dal percorso di aggiornamento disponibile.

Anche chi ha visitato uno dei portali coinvolti dovrebbe prestare attenzione alle operazioni finanziarie effettuate durante la navigazione. In particolare, è opportuno controllare gli estratti conto delle carte utilizzate per gli acquisti e verificare le transazioni in criptovalute, confrontando gli indirizzi di destinazione con quelli originariamente previsti. Queste verifiche permettono di individuare eventuali anomalie senza presumere che ogni visita abbia comportato un furto di informazioni.

Optimizely ha dichiarato di aver corretto la vulnerabilità, eliminato il codice inserito dagli aggressori e rafforzato le protezioni degli account interessati. L’episodio dimostra però che la sicurezza di un sito non dipende soltanto dalle misure adottate dal suo proprietario. Anche un servizio esterno autorizzato può diventare un punto debole se perde il controllo dei propri sistemi.

Per Apple, la vicenda rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza della manutenzione del software. Per gli utenti, invece, invita a considerare la sicurezza digitale come un processo continuo: la fiducia in un marchio conosciuto non deve mai trasformarsi nella convinzione che ogni pagina visitata sia priva di rischi.