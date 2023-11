iPhone, l'autonomia aumenterà grazie ai nuovi display OLED di Samsung

Oltre a fotocamera, schermo e a tutte le funzioni fondamentali di uno smartphone, la tensione degli utenti ricade sulla durata della batteria. Proprio l’autonomia può essere migliorata in più modi, ad esempio abbassando la luminosità e stando attenti ad esempio ai processi utilizzati. Sfruttando alcune nuove idee, ora si intende migliorare la durata della batteria dei prossimi iPhone.

Alcune fonti molto informate riferiscono che Samsung vuole modificare i suoi display al fine di renderli più efficienti dal punto di vista energetico. Le unità OLED che il colosso sudcoreano fornisce ad Apple per u suoi melafonini potrebbero essere appositamente modificate. Come riferiscono le indiscrezioni, verrebbe aggiunto del materiale fosforescente colorato di blu al pannello, in modo da ridurre il suo fabbisogno energetico.

Tuttavia il cambiamento dovrebbe avere luogo non prima del 2026, pertanto con l’arrivo della linea iPhone 18.

Samsung pronta a modificare il suoi display OLED, la batteria degli iPhone durerà di più

Tecnicamente, i materiali adoperati fino ad ora da parte di Samsung, di colore verde e rosso, conferiscono già grande efficienza. Il materiale blu è già presente ma è di tipo fluorescente ed ha un efficienza energetica solo del 25%. A tal proposito, aggiungendone una quantità fosforescente, lo scenario dovrebbe cambiare con un aumento consistente dell’efficienza fino al 100%.

La novità dovrebbe avere effetto a partire dalla seconda metà del 2025. Alcune voci parlano dell’intenzione iniziale da parte di Samsung di dotare già dalla metà del 2024 i suoi smartphone pieghevoli del nuovo materiale all’interno dei display ma ci sarebbero stati degli intoppi nello sviluppo.

La data fissata quindi equivale al 2026, con gli iPhone 18 che potranno quindi beneficiare di un’autonomia nettamente superiore. Almeno per il momento, considerando il lancio della gamma smartphone del prossimo 2024 e del 2025, non dovrebbero esserci cambiamenti significativi. Diversi utenti, in occasione del lancio dei nuovi iPhone 15, si sono lamentati di piccoli problemi di batteria.