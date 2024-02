iPhone pieghevole? Apple potrebbe lanciarlo nel 2026

Nonostante si parli da anni del possibile lancio di un iPhone pieghevole, al momento questo resta il sogno proibito di molti affezionati clienti Apple.

Secondo una voce di corridoio, però, il colosso di Cupertino potrebbe proporre al pubblico un prodotto di questo tipo nel 2026. Il rumor in questione proviene dal sito coreano The Elec e da McRumors. Secondo tali fonti, il display di tali dispositivi dovrebbe essere di 7-8 pollici e dovrebbe risultare un diretto concorrente del Samsung Galaxy Z Fold 5 da 7,6 pollici.

Come suggerito dagli esperti del settore, dimensioni di questo tipo suggeriscono un design a libro, in qualche modo simile alla linea Galaxy Z Fold. Proprio questa forma, però, apre anche alcuni grossi dubbi: siamo sicuri che sarà effettivamente un iPhone o qualcosa di “diverso”?

Siamo sicuri che si tratti di un iPhone pieghevole?

Il sito The Elec si è fatto questa domanda, senza avere una risposta chiara. A quanto pare, infatti, Apple potrebbe sorprendere ancora una volta tutti virando su un iPad pieghevole. In quest’ultimo caso, una linea del genere potrebbe andare a sostituire gli iPad mini, anche se in questo contesto ci addentriamo ancora di più in semplici speculazioni.

Inoltre, alcuni prevedono che Apple potrebbe lanciare un ulteriore iPad mini OLED nel 2025 o poco più tardi, andando ad anticipare la commercializzazione del presunto iPad pieghevole.

C’è poi anche chi si spinge oltre, sostenendo che Apple stia studiando effettivamente la tecnologia foldable, dovendo ancora decidere se e a quale dispositivo del suo ecosistema applicare tale soluzione. Le stesse voci di corridoio parlano anche di Samsung coinvolta nel progetto, con Samsung Display che avrebbe già inviato dei campiono di schermi da analizzare.

Ciò lascia presagire che proprio la sezione del colosso coreano dedicata agli schermi potrebbe essere coinvolta nello sviluppo degli iPhone pieghevoli. Ragionando su tempistiche così lunghe e senza dichiarazioni ufficiale delle aziende interessate, risulta comunque difficile avere certezze.