iPhone pieghevole, brutte notizie da Apple: problemi rallentano sviluppo

Quando siamo a pochi giorni dall’atteso Worldwide Developers Conference 2024, una voce di corridoio sembra raffreddare gli entusiasmi di chi sognava di avere presto tra le mani un iPhone pieghevole.

Nonostante i brevetti depositati e i tanti rumors riguardo questi dispositivi, Apple sembra dover fare i conti con un problema che potrebbe ritardare di non poco il lancio sul mercato. Secondo TrendForce, infatti, per vedere un iPhone di questo tipo potrebbe essere necessario attendere addirittura fino al 2027.

Come è noto da tempo, Apple sottopone le componenti dei propri prodotti a rigide procedure per valutarne le prestazioni e l’affidabilità. Proprio sotto questo punto di vista, i display pieghevoli non sembrano aver fornito adeguate garanzie. Questo aspetto, che in passato ha reso la vita difficile anche ad altre aziende come Samsung, Motorola e Google, sembra costituire un freno non da poco anche per i nuovi iPhone.

iPhone pieghevole non prima del 2027? Il problema è la fragilità dei display

Come sottolineato da alcuni specialisti di settore, allo stato attuale un iPhone pieghevole non sarebbe adatto a tutti.

Si tratterebbe, infatti, di prodotti che al momento non garantiscono particolare resistenza per quanto riguarda polvere e acqua. Inoltre, vista la complessiva fragilità dello schermo, anche la minima caduta potrebbe risultare fatale per il dispositivo. Per poter integrare il meccanismo “a cerniera”, al momento attuale, vanno fatti i conti con una tecnologia ancora acerba, che paga dazio a livello di resistenza dei materiali.

In questo contesto, una delle poche aziende ad aver trovato soluzioni accettabili è la già citata Samsung che, con i suoi tablet Galaxy Z Fold e gli smartphone Galaxy Z Flip ha trovato soluzioni tecniche adeguate.

Se questa fragilità fosse confermata, viste le tempistiche, Apple potrebbe persino pensare di mettere in standby il progetto. Nel giro di un triennio, infatti, il mondo tecnologico potrebbe cambiare radicalmente così come le priorità degli appassionati di telefonia.