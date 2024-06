Galaxy Z Flip6: Samsung renderà la piega meno visibile, Apple osserva

Potenzialmente potrebbe mancare poco più di un mese all’arrivo della nuova gamma di smartphone pieghevoli made in Samsung. Il colosso sudcoreano sta lavorando per rispettare i tempi e l’evento di presentazione potrebbe essere alle porte. Le indiscrezioni suggeriscono che la data utile per vedere i prossimi Galaxy Z Fold6 e Flip6 potrebbe essere il 10 luglio.

Questa volta Samsung non vuole perdere l’occasione di far pesare il suo ruolo di pioniera nel mondo dei pieghevoli. A tal proposito l’azienda sta pensando ad una nuova soluzione utile per rivestire il display del suo smartphone conchiglia, il Galaxy Z Flip6. Invece di utilizzare una pellicola di plastica resistente, Samsung avrebbe deciso di optare per il cosiddetto vetro ultrasottile (UTG) prodotto da aziende del calibro di Corning o Schott.

Le pellicole di plastica che hanno rivestito i primi Flip e Fold erano solite graffiarsi troppo facilmente e talvolta si scollavano anche. Le UTG invece sono tendenzialmente più dure e resistenti ai graffi.

Il Samsung Galaxy Z Flip6 potrebbe svoltare: in arrivo un rivestimento che nasconde la piega

Samsung sta sentendo certamente il peso dell’enorme concorrenza. Sono diverse ad oggi le aziende che producono smartphone pieghevoli, con Oppo, OnePlus e molti altri. Samsung pian piano sta introducendo funzionalità volte a migliorare le sue gamme Flip e Fold così da distanziare i concorrenti.

Dopo aver visto modelli a conchiglia come quelli della Serie N di Oppo che hanno una piega del display molto meno pronunciata rispetto ai telefoni Samsung, l’azienda sudcoreana vuole fare meglio. La soluzione starebbe nel proporre il nuovo rivestimento schermo UTG, spesso 50 micrometri. In questo modo si potrebbe nascondere al meglio la piega dovuta alla cerniera. Questo potrebbe essere solo un primo passo, siccome si pensa che con la serie Z Flip7 si potrà andare ancora oltre.

A beneficiarne potrebbe essere Apple, in attesa di creare il suo primo pieghevole. Il colosso di Cupertino sta chiedendo a Samsung ed LG di realizzare i pannelli per i suoi primi pieghevoli e qualora dovesse essere implementata questa nuova soluzione, il vantaggio sarà tutto di Apple.