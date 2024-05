Galaxy Z Fold6, alcuni aspetti confermano l'esistenza di un modello Ultra

Tutti i seguaci di Samsung che sono interessati alla grande epopea che sta avendo luogo in merito agli smartphone pieghevoli, dovrebbero tenere alte le antenne ultimamente. Sono sempre di più le notizie che si fanno largo sul web in merito al prossimo top di gamma, il Galaxy Z Fold 6. Questo è ormai in dirittura d’arrivo con l’evento che, stando a quanto riportato dovrebbe essere stato programmato per il prossimo mese di luglio.

In molti si chiedono come sarà, ma la domanda giusta dovrebbe essere la seguente: in quante versioni arriverà? Secondo i più informati, i quali hanno cominciato a diffondere qualche notizia in più sul web, potrebbe arrivare una versione chiamata Ultra o Slim (a meno che non si tratti in realtà di due modelli diversi). Secondo le ultime indiscrezioni, l’arrivo di questa variante difficilmente avverrà entro la fine del 2024. Qualcuno ha sostenuto che questo modello non era altro che frutto dell’immaginazione di altri leaker e addetti ai lavori ma oggi ci sono nuove prove che praticamente confermano l’esistenza del terminale della gamma Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Fold6 Ultra esiste? Arrivano nuove conferme

Al momento non si ha un’idea precisa di quando dovrebbe arrivare allo smartphone, siccome ci sono solo delle supposizioni. Allo stesso tempo pare che comunque Samsung abbia deciso di mettere in cantiere un prodotto con il numero di modello SM-F958.

Si tratta praticamente di un numero molto vicino a quello del prossimo Galaxy Z Fold6, il modello di base, quello a cui tutti sono abituati. La cifra è più alta all’interno del seriale per cui si presume che il modello in questione sia quello più avanzato della famiglia.

Al momento questa è l’evidenza più grande che si ha in merito al probabile prodotto top di gamma. Samsung potrebbe aver migliorato nettamente il suo pieghevole di rilievo ma questo lo scopriremo prossimamente.