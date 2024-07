iPhone SE 4 avrà lo stesso telaio del prossimo iPhone 16

L’ultima volta che sono arrivate sul web delle indiscrezioni in merito all’iPhone SE 4, si è parlato di un dispositivo basato sull’iPhone 14. Ricordiamo che quest’ultimo è stato rilasciato nel 2022 con un display OLED da 6,1 pollici e con il processore A16 Bionic . La quarta versione dell’iPhone cosiddetto “economico” di Apple godrà di molti primati in quanto sarà il primo modello SE con pannello OLED, il primo con Dynamic Island e il primo con Face ID.

Tuttavia, un post sul sito di social cinese Weibo ha dato spazio alle indiscrezioni riportate da un nuovo informatore. Il post afferma che l’iPhone SE 4 presenterà un design del pannello posteriore che verrà utilizzato anche sul modello base iPhone 16. Il post aggiunge che “il piano di spedizione è verso la fine di settembre”. Non è del tutto chiaro a cosa si riferisca il testo quando parla di “piano di spedizione”, ma di certo c’è che in quel mese arriverà la nuova gamma iPhone 16. Stando alle abitudini da parte di Apple, l’iPhone SE 4 non dovrebbe essere rilasciato prima della prossima primavera.

iPhone SE 4, il design dovrebbe prendere spunto dall’iPhone 16 di Apple

Nel caso in cui le voci dovessero rivelarsi vere, invece di una singola fotocamera da 12 MP sul retro come si diceva in precedenza, l’iPhone SE 4 potrebbe basarsi su un design a doppia fotocamera, lo stesso previsto per il prossimo iPhone 16.

Le indiscrezioni sostengono che il modello 16 potrebbe arrivare con delle fotocamere montate in verticale. Secondo quanto riferito, ciò viene fatto per consentire all’iPhone 16 e al 16 Plus di registrare video spaziali per il Vision Pro.

Dopo queste nuove voci, trova conferma l’indiscrezione che mesi fa parlò del modello SE 4 come uno smartphone simile al prossimo iPhone 16. Al momento manca circa un mese e mezzo al lancio della prossima gamma di Apple, ma tutto potrebbe essere svelato dai rumor molto prima.