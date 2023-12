iPhone, un bug non fa suonare le sveglie: il problema è esteso

Ogni smartphone è dotato ovviamente di una sveglia integrata e sono miliardi le persone nel mondo che ogni giorno si svegliano grazie ad essa. Sono quindi in tantissimi a fare affidamento su questa funzionalità basilare, disponibile sui telefoni da tantissimi anni. Sfortunatamente però sembra che qualcuno ultimamente stia ravvisando problemi nel fidarsi del proprio telefono sotto questa aspetto, più in particolare si tratta degli utenti con un iPhone.

Diverse persone che possiedono lo smartphone di Apple, avrebbero segnalato il non funzionamento della sveglia. Sono stati tantissimi i post sul web che hanno parlato di questa problematica, con l’allarme che non si attiverebbe affatto ma non solo. Più persone riferiscono infatti di aver visto il proprio telefono illuminarsi ma senza emettere alcun suono.

iPhone “dormienti”, gli utenti segnalano il malfunzionamento della sveglia

A quanto pare, il problema non sembrerebbe esser limitato a modelli di iPhone specifici. Stando ai fatti riportati, anche persone con telefoni più vecchi avrebbero manifestato questo problema con la sveglia. Più utenti in possesso di modelli come iPhone XR e iPhone 11 hanno riferito che i loro allarmi non hanno funzionato diverse volte.

Ciò che sta accadendo inoltre non sembrerebbe essere relativo all’ultimo aggiornamento del software ad iOS 17.2. Diverse persone infatti ganno segnalato che tutto ciò starebbe avendo luogo anche su iOS 17.

Dando un’occhiata a un celebre social, ovvero Reddit, sono state diverse le soluzioni fornite per risolvere il problema. Alcuni utenti consigliano infatti di disattivare la funzionalità di rilevamento dell’attenzione, mentre altri di disattivare la modalità stand-by. Altre persone invece avrebbero risolto utilizzando un suono di repertorio per la sveglia, senza ricorrere a suoni personalizzati.

L’altra soluzione raccomandata è quella di eliminare alcune sveglie nel caso in cui ce ne fossero diverse pronte ad attivarsi con poca discrepanza. Si attendono comunque notizie in merito alle impressioni di Apple sulla questione.