Iscriviti a Revolut per guadagnare 10 euro di cashback (nuovi clienti)

Revolut è una piattaforma finanziaria utilizzata da oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo. Alla base del suo successo la semplicità nel gestire il proprio denaro e le proprie spese, nonché i tanti vantaggi economici proposti dai piani Standard, Plus, Metal e Ultra.

Gli utenti che scelgono di iscriversi per la prima volta hanno l’opportunità di ricevere una ricompensa di 10 euro. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla pagina di registrazione del sito Revolut e inserire il proprio numero di telefono.

Come riscattare l’offerta di Revolut

Per riscattare i 10 euro sottoforma di cashback è necessario innanzitutto iscriversi alla piattaforma. La registrazione richiede solo pochi minuti di tempo. Una volta quindi completata l’iscrizione e l’apertura del conto, occorre effettuare il primo pagamento con la carta Revolut (va bene sia quella fisica che quella virtuale). Fatto questo, si riceveranno in automatico sul conto 10 euro.

Il conto Revolut permette di effettuare e ricevere pagamenti, nonché dividere le spese con chiunque in più di 160 nazioni in tutto il mondo. In più gli iscritti beneficiano di offerte esclusive e sconti sui loro acquisti, con l’opportunità inoltre di risparmiare senza troppa fatica.

E per chi ama viaggiare, Revolut dà la possibilità di spendere all’estero nella valuta locale, senza alcuna commissione applicata. Si tratta di un’ottima soluzione in particolare per quanti viaggiano fuori dall’Italia e dall’Europa, nei Paesi cioè dove l’euro non è la moneta locale.

L’offerta in corso è valida fino al 31 dicembre 2024. Per registrare un nuovo account è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Revolut.