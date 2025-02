Juventus-PSV: a che ora e dove vedere il playoff di Champions League

All’Allianz Stadium di Torino, martedì 11 febbraio, si giocherà la partita Juventus-PSV, valida per l’andata dei playoff di Champions League. Il match sarà trasmesso in tv su Sky Sport e in streaming su NOW, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00.

A partire da quest’edizione, Sky ha i diritti in esclusiva di 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League. Tra queste rientra anche Juve-PSV, per la cui visione occorrerà dunque un abbonamento a Sky Sport, al momento in offerta a 29,90 euro al mese per 18 mesi anziché 56,90 euro con insieme l’accesso completo alla programmazione di Sky TV, per un risparmio di 486 euro in un anno.

Dove vedere Juventus-PSV (andata playoff Champions League)

La gara di andata dei playoff di Champions League Juventus-PSV sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la visione è richiesto dunque l’abbonamento a Sky Sport.

Detto questo, la squadra bianconera si avvicina alla sfida europea contro gli olandesi del PSV Eindhoven con diversi dubbi di formazione, soprattutto da centrocampo in su. Il primo ballottaggio è quello sull’out di destra, che vede protagonisti Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, con quest’ultimo favorito sull’argentino in prestito dalla Fiorentina. Dubbi anche a metà campo, dove Locatelli rischia il posto in favore di Douglas Luiz, reduce dall’ottima prestazione contro il Como nell’ultima giornata di Serie A. Per il resto, invece, Thiago Motta dovrebbe affidarsi alle certezze che fin qui rispondono ai nomi di Randal Kolo Muani in avanti, Yildiz sulla fascia sinistra e Koopmeiners promosso sulla trequarti. In difesa, la coppia centrale sarà composta da Gatti e il nuovo arrivato Veiga, Savona e McKennie terzini, e infine Di Gregorio tra i pali.

Appuntamento dunque a martedì sera, quando alle ore 21:00 avrà inizio Juve-PSV, andata dei playoff di Champions League. Il ritorno della sfida è previsto invece per mercoledì 19 febbraio, sempre alle 21:00.