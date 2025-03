Kali Linux 2025.1a: nuovo update include KDE Plasma 6.3

Kali Linux 2025.1a, la nuova versione della distribuzione basata su Debian per test di penetrazione avanzati e audit di sicurezza. Originariamente destinata a essere 2025.1, la versione è stata leggermente rinominata dopo che gli sviluppatori di Kali hanno scoperto un bug dell’ultimo minuto in uno dei pacchetti. Questa versione include un importante aggiornamento ai suoi ambienti desktop: KDE Plasma 6.3 e Xfce 4.20. Gli appassionati di KDE saranno particolarmente entusiasti di Plasma 6. Quest’ultimo offre infatti un’interfaccia notevolmente rinnovata, tra cui finestre e visuali del desktop rinnovate.

Inoltre, Xfce ha anche subito un piccolo balzo software, passando dalla versione 4.18 alla 4.20, con miglioramenti che perfezionano l’esperienza utente. In particolare, gli sviluppatori hanno introdotto nuove utili scorciatoie da tastiera per gli utenti che passano da altri sistemi operativi. Ciò rende la navigazione sul desktop più veloce e intuitiva. Allo stesso tempo, il team di Kali Linux continua la tradizione di rinnovare il tema generale con ogni nuovo anno solare. L’edizione Kali Linux 2025.1a presenta un’estetica rinnovata, che presenta menu di avvio aggiornati, una schermata di accesso accattivante e un set elegante di sfondi per il desktop per entrambe le edizioni Kali e Kali Purple.

Kali Linux 2025.1a: le novità per gli utenti Raspberry Pi

Kali 2025.1a continua inoltre ad ampliare il supporto per i dispositivi Raspberry Pi, incorporando un nuovo kernel e una gestione firmware migliorata. Ciò significa che gli utenti ottengono funzionalità e compatibilità migliori fin da subito, soprattutto se hanno il nuovissimo Raspberry Pi 5. Tuttavia, poiché l’architettura di base è passata al kernel da Raspberry Pi OS, coloro che hanno già un kernel basato su 5.15 su installazioni più vecchie potrebbero trovare più semplice iniziare da zero con la nuova immagine 2025.1a piuttosto che eseguire un aggiornamento diretto.

La community Pi apprezzerà anche il layout delle partizioni riorganizzato, progettato per allinearsi più strettamente alle convenzioni del sistema operativo Raspberry Pi e aiutare a ridurre le complessità della modifica dei file di configurazione di avvio. Infine, come con ogni nuovo aggiornamento, Kali mira a fornire un formidabile toolkit per gli utenti e 2025.1a introduce più di qualche nuovo elemento software. Ad esempio, è stato aggiunto il generatore di payload shell inversa di Windows hoaxshell. Ciò offre ai pentester uno strumento aggiuntivo da utilizzare in scenari avanzati. Naturalmente, anche numerosi pacchetti hanno anche ricevuto revisioni minori o maggiori.

Per gli utenti che desiderano effettuare l’aggiornamento da una versione precedente, si consiglia di utilizzare il comando sudo apt full-upgrade.Ciò garantirà una transizione fluida alla nuova release. Se si pianifica una nuova installazione, la distribuzione è disponibile per il download. Per informazioni dettagliate su tutte le modifiche in Kali Linux 2025.1a è possibile fare riferimento all’annuncio ufficiale pubblicato sul sito web del progetto.