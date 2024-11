KB5046740, aggiornamento massiccio per Windows 11 24H2

Su Windows Update e attraverso il Microsoft Update Catalog, l’azienda di Redmond ha appena reso disponibile il pacchetto di aggiornamento KB5046740. Si tratta del più grande update sinora rilasciato per Windows 11 24H2, la versione più recente del sistema operativo.

KB5046740 è un aggiornamento non relativo a problemi di sicurezza che, oltre a risolvere alcuni bug, integra alcune nuove funzionalità interessanti. In questo articolo cerchiamo di evidenziare quelle più importanti.

Le principali novità dell’aggiornamento KB5046740 per Windows 11 24H2

Dopo l’installazione del pacchetto KB5046740, le innovazioni che balzano immediatamente agli occhi sono quelle legate alla barra delle applicazioni del sistema operativo, che diventa più compatta e personalizzabile.

L’area della data e ora risulta adesso ridisegnata per occupare meno spazio. Tra le novità principali, spicca la rimozione dell’indicazione dell’anno e delle diciture AM/PM per i sistemi in lingua inglese. L’icona della campanella scompare automaticamente quando è attiva la modalità Non disturbare. Le notifiche restano comunque accessibili cliccando sull’orologio.

Gli sviluppatori Microsoft hanno inoltre sistemato un problema con la funzione “Nascondi automaticamente la barra delle applicazioni” e una fastidiosa anomalia che convertiva la casella di ricerca in un’icona.

Menu Start e Jump List

Cliccando con il tasto destro del mouse o del touchpad su un elemento elencato nel menu Start, dopo l’installazione di KB5046740, è ora possibile accedere agli elenchi contestuali (Jump List).

Per gli utenti che usano l’applicazione Collegamento al telefono, che consente di scambiare dati con i dispositivi Android collegati al PC e di controllare da Windows 11 i dispositivi mobili, il nuovo aggiornamento fa sì che sia finalmente possibile condividere file con Android direttamente tramite il menu contestuale di Esplora file.

Nuovi gesti e illuminazione dinamica

Windows 11 24H2 si arricchisce di un nuova sezione in Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Touch che consente di attivare gestures specifiche sui bordi dello schermo.

Inoltre, KB5046740 introduce una pagina dedicata all’illuminazione dinamica nelle impostazioni del sistema operativo.

Task Manager rinnovato

Nella scheda Prestazioni del Task Manager di Windows 11 ( CTRL+MAIUSC+ESC ), ogni unità di memorizzazione collegata con il sistema è ora classificata per tipologia. I tecnici Microsoft hanno poi migliorato la “leggibilità” complessiva delle informazioni, estendendo il supporto per la modalità scura anche a quelle finestre di dialogo del Task Manager che in precedenza ancora non la supportavano.

Correzioni di bug e altre migliorie

L’aggiornamento KB5046740 risolve inoltre molteplici bug e ottimizza le funzionalità esistenti.

Ad esempio, la ricerca di Windows alias Windows Search diventa significativamente più sicura. Gli IFilters sono componenti software utilizzati da Windows Search per leggere e indicizzare contenuti di file specifici. Con l’aggiornamento appena rilasciato, Windows Search utilizza ora gli IFilters all’interno di contenitori applicativi con privilegi limitati, chiamati Less Privileged App Containers (LPAC). Gli LPAC sono utili a separare i file analizzati e indicizzati dal resto del sistema operativo, evitando ogni potenziale accesso ad aree critiche.

Microsoft ha poi corretto un bug che affliggeva la cronologia degli appunti (Windows+V) e che ne impediva la visualizzazione; ha sistemato un problema che non permetteva l’uso dell’interfaccia Mica scegliendo una presentazione come sfondo del desktop; ha corretto un comportamento anomalo dell’utilità DISM che generava un blocco al 71% (errore 6842) durante l’esecuzione dell’operazione StartComponentCleanup.

Infine, KB5046740 integra una correzione per scongiurare la comparsa del codice di errore 0x800f0905 in Windows Update.

Maggiori informazioni sono disponibili in questa nota ufficiale Microsoft.