KB5053656, le novità dell'aggiornamento per Windows 11

Gli utenti di Windows 11 24H2 hanno visto comparire in Windows Update, in queste ore, l’aggiornamento KB5053656. Si tratta di un pacchetto di anteprima che include 38 miglioramenti per il sistema operativo Microsoft nella sua versione più recente, tra cui il supporto per la traduzione in tempo reale su PC Copilot+ con CPU AMD e Intel, nonché la correzione di problemi legati all’autenticazione e alla comparsa di schermate blu.

KB5053656, un aggiornamento opzionale con nuove funzionalità per Windows 11 24H2

L’aggiornamento KB5053656 rientra nella categoria degli aggiornamenti facoltativi di anteprima non legati alla sicurezza, pubblicati da Microsoft alla fine di ogni mese. Questi aggiornamenti permettono agli amministratori di sistema di testare nuove funzionalità e correzioni di bug prima del rilascio ufficiale durante il Patch Tuesday del mese successivo.

Uno degli aspetti più rilevanti di questo aggiornamento è l’introduzione della traduzione in tempo reale su PC Copilot+. Questa caratteristica inedita consente di tradurre oltre 44 lingue in inglese in tempo reale tramite sottotitoli live, migliorando l’accessibilità e l’esperienza utente.

Correzioni e miglioramenti

Oltre alla nuova funzione di traduzione, l’aggiornamento KB5053656 introduce una serie di correzioni per problemi critici, tra cui:

Risoluzione per l’errore PDC_WATCHDOG_TIMEOUT : risolto un problema che poteva causare una schermata blu (BSOD) durante la ripresa dallo stato di sospensione.

: risolto un problema che poteva causare una schermata blu (BSOD) durante la ripresa dallo stato di sospensione. Autenticazione Kerberos e FIDO Cached Credential : corretti diversi errori che impedivano il funzionamento dell’autenticazione in alcuni scenari.

e : corretti diversi errori che impedivano il funzionamento dell’autenticazione in alcuni scenari. Miglioramenti ricerca : sui PC Copilot+, la ricerca di documenti, foto e impostazioni su Windows 11 è ora più efficiente grazie all’uso combinato di modelli di indicizzazione semantica e lessicale.

: sui PC Copilot+, la ricerca di documenti, foto e impostazioni su Windows 11 è ora più efficiente grazie all’uso combinato di modelli di indicizzazione semantica e lessicale. API Location History rimossa : questa API, precedentemente utilizzata da Cortana per accedere alla cronologia della posizione per 24 ore, è stata eliminata. Di conseguenza, i dati di localizzazione non saranno più salvati localmente e le relative impostazioni risultano rimosse da Impostazioni, Privacy e sicurezza, Posizione.

: questa API, precedentemente utilizzata da Cortana per accedere alla cronologia della posizione per 24 ore, è stata eliminata. Di conseguenza, i dati di localizzazione non saranno più salvati localmente e le relative impostazioni risultano rimosse da Impostazioni, Privacy e sicurezza, Posizione. Correzione installazione applicazioni via MSI : l’aggiornamento KB5053656 risolvere anche un problema con l’API MsiCloseHandle , che causava un’esecuzione prolungata durante la gestione di file MSI contenenti un elevato numero di elementi.

: l’aggiornamento KB5053656 risolvere anche un problema con l’API , che causava un’esecuzione prolungata durante la gestione di file MSI contenenti un elevato numero di elementi. Gestione del menu di avvio: risolto un problema che generava voci di avvio inutili e non funzionanti quando un aggiornamento non riusciva e veniva ripristinato. Tali voci apparivano nel menu di boot, facendolo compatire inutilmente all’accensione del PC. Gli utenti che hanno già riscontrato questo problema possono eliminare le voci di avvio superflue premendo Windows+R , digitando msconfig quindi portandosi nella scheda Opzioni di avvio.

Problemi noti e compatibilità

Rilasciato appena da poche ore, il pacchetto KB5053656 può tuttavia presentare qualche problema in alcuni scenari.

Microsoft, ad esempio, ha rilevato che alcuni moduli Citrix impediscono l’installazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza. Inoltre, i giocatori che utilizzano dispositivi Windows ARM non possono scaricare Roblox dal Microsoft Store dopo l’applicazione dell’update.