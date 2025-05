KB5058499 porta nuove funzionalità in Windows 11 24H2

Gli utenti di Windows 11 24H2 possono trovare un nuovo aggiornamento facoltativo in Windows Update. Contraddistinto dall’identificativo KB5058499, il nuovo aggiornamento non di sicurezza distribuito in anteprima a partire da fine maggio 2025 contiene 48 nuove funzionalità o modifiche, molte delle quali distribuite gradualmente agli utenti.

L’aggiornamento KB5058499 si installa automaticamente in Windows 11 24H2 se e solo se l’opzione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili. Diversamente, Windows Update segnala la disponibilità del pacchetto e lascia all’utente la facoltà di decidere se applicarlo o meno.

Una volta installato, il pacchetto di aggiornamento KB5058499 incrementa il numero di build di Windows 11 a 26100.4202: è possibile verificarlo premendo Windows+R quindi digitando winver .

Le novità di KB5058499 in Windows 11 24H2

L’innovazione principale che l’aggiornamento KB5058499 porta in Windows 11 consiste nel nuovo pannello Click to Do che trasforma l’interazione con testi e immagini:

Ask Copilot : selezionando un contenuto, è possibile inviarlo direttamente a Copilot per generare prompt intelligenti.

: selezionando un contenuto, è possibile inviarlo direttamente a Copilot per generare prompt intelligenti. Selezione intelligente : su PC Copilot+ con CPU AMD e Intel, è possibile usare il tasto Windows più clic con il mouse o la combinazione Windows + Q per accedere ad azioni come riassunto, creazione di elenchi puntati o riscrittura del testo in tono casual, formale o più raffinato.

: su PC Copilot+ con CPU AMD e Intel, è possibile usare il tasto Windows più clic con il mouse o la combinazione per accedere ad azioni come riassunto, creazione di elenchi puntati o riscrittura del testo in tono casual, formale o più raffinato. Supporto multilingua : ora disponibili anche francese e spagnolo, oltre all’inglese, per le azioni intelligenti.

: ora disponibili anche francese e spagnolo, oltre all’inglese, per le azioni intelligenti. Accesso tramite penna : è possibile avviare Click to Do con una pressione del pulsante della penna, personalizzabile nelle impostazioni.

: è possibile avviare Click to Do con una pressione del pulsante della penna, personalizzabile nelle impostazioni. Aggiunta al menu della penna: Click to Do può essere una delle quattro app predefinite.

Interazione più naturale con Microsoft Copilot

L’aggiornamento di anteprima segna anche la promozione di Microsoft Copilot ad assistente digitale predefinito in Windows 11. L’avvio è ora possibile ricorrendo alla combinazione di tasti Windows+C o al tasto Copilot dedicato, del quale tanto si è parlato.

È comunque possibile modificare il tasto di attivazione di Copilot accedendo alle impostazioni di Windows 11 quindi scegliendo Personalizzazione, Input.

Ancora, tenendo premuti Windows+C o il tasto Copilot si avvia la conversazione vocale (funzionalità press to talk). La combinazione ALT + Barra spaziatrice permette invece di abilitare una modalità alternativa di dialogo con risposta istantanea.

Cross-device Resume: continuità tra smartphone e PC

Con l’aggiornamento KB5058499, Microsoft porta al debutto anche una notifica che appare sul PC Windows 11 quando si stesse lavorando su file OneDrive da un dispositivo Android o iOS.

In questo caso, cliccando sulla notifica, è possibile continuare il lavoro direttamente sul PC Windows 11. Il meccanismo funziona soltanto per file recenti (entro 5 minuti).

Windows 11 si fa più smart e sostenibile: risparmio energetico, accessibilità AI e nuove opzioni di condivisione

A partire dalla nuova funzione Energy Saver, Windows 11 24H2 introduce una serie di miglioramenti pensati per ottimizzare l’esperienza d’uso, incrementare l’efficienza energetica e potenziare l’accessibilità, il tutto con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Gli amministratori IT possono ora gestire in modo centralizzato le impostazioni di risparmio energetico tramite criteri di gruppo o MDM con Intune, prolungando la durata della batteria e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Sul fronte della grafica, la gestione dell’HDR risulta perfezionata con indicazioni più chiare e la possibilità di attivare/disattivare Dolby Vision indipendentemente dall’HDR.

Per le persone con disabilità visive, Narrator è ora in grado di descrivere immagini, grafici e tabelle grazie a una nuova funzione basata su AI disponibile sui PC Copilot+, rendendo l’accessibilità digitale molto più avanzata.

La ricerca di sistema è stata resa più intuitiva: basta digitare comandi in linguaggio naturale per trovare rapidamente impostazioni e contenuti. In Europa, gli utenti possono cercare immagini nel cloud direttamente dalla barra di ricerca, descrivendo semplicemente la scena desiderata.

Migliorano anche le opzioni per la barra delle applicazioni e le impostazioni, con una nuova sezione FAQ nel menu “Informazioni sul sistema“, un’interfaccia aggiornata per rinominare le stampanti e una riorganizzazione delle impostazioni del mouse in chiave più accessibile.

Il sistema Windows Share diventa ancora più versatile, permettendo l’editing rapido delle immagini prima della condivisione, il drag & drop con suggerimenti intelligenti e l’integrazione del menu contestuale con le app compatibili.