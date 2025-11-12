KB5071959 sblocca l'accesso al programma ESU su Windows 10

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento out-of-band (OOB) per Windows 10 22H2, identificato come KB5071959, pensato per risolvere un problema che da settimane impediva ad alcuni utenti consumer di registrarsi al programma Extended Security Updates (ESU) così da ricevere gli aggiornamenti di sicurezza ufficiali fino al 13 ottobre 2026.

Se negli ultimi giorni hai provato a cliccare su Iscriviti ora nella finestra principale di Windows Update e ti sei trovato davanti a messaggi come “Qualcosa è andato storto” o “La registrazione agli aggiornamenti della sicurezza estesi per Windows 10 è temporaneamente non disponibile nella tua area geografica”, il pacchetto KB5071959 è esattamente quello che ti serve.

Perché KB5071959 è così importante per ricevere gli aggiornamenti estesi di Windows 10

Negli ultimi tempi, molti utenti Windows 10 hanno incontrato problemi durante la registrazione al programma ESU.

Si tratta di bug presenti da diverse settimane che avrebbero impedito ai dispositivi di ricevere gli aggiornamenti critici di sicurezza di novembre 2025 (KB5068781) e successivi. Con KB5071959, Microsoft ha finalmente risolto entrambe le problematiche: il link Iscriviti ora nella schermata di Windows Update adesso funziona correttamente e gli utenti possono registrarsi senza problemi.

L’azienda di Redmond ha indicato KB5068781 come un aggiornamento out-of-band perché esula dal ciclo di rilascio “canonico” di Windows 10. Sebbene il suo rilascio avvenga contestualmente al Patch Tuesday di novembre 2025, Microsoft ha ufficialmente interrotto la distribuzione degli aggiornamenti per Windows 10 il 14 ottobre 2025. La distribuzione delle patch per Windows 10, a partire da novembre, è riservata soltanto a coloro che hanno aderito al programma ESU. Da qui la decisione di bollare KB5071959 come un aggiornamento OOB.

A chi serve davvero questo aggiornamento

KB5071959 è mostrato solo sui PC che non riescono ad accedere al programma ESU. Se il sistema Windows 10 fosse già iscritto a ESU, non è necessario scaricare e installare il pacchetto.

Viceversa, se aveste incontrato difficoltà nell’adesione a ESU, l’installazione di KB5071959 dovrebbe essere – finalmente – risolutiva.