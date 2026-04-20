KB5083631: Windows 11 risolve finalmente il caos delle cartelle

La gestione delle cartelle in Windows ha sempre mostrato comportamenti poco prevedibili, soprattutto quando si passava da una directory all’altra con contenuti differenti.

Con Windows 11, il problema delle visualizzazioni incoerenti in Esplora file ha continuato a generare frustrazione nonostante diversi interventi nel corso degli aggiornamenti. Ora Microsoft introduce una correzione strutturale che interviene direttamente sul meccanismo di memorizzazione delle preferenze, segnando un passo concreto verso una gestione più stabile. Si tratta di un fix atteso da anni, che tocca un aspetto apparentemente secondario ma centrale nell’uso quotidiano del sistema.

Perché la visualizzazione delle cartella cambiava in modo inatteso

Il comportamento anomalo nasce dal sistema di rilevamento automatico del tipo di cartella, noto come folder template detection.

Windows analizza il contenuto di una directory e assegna automaticamente un modello di visualizzazione, adattando colonne, icone e layout in base ai file presenti. Il limite di questo approccio risiede nella sua natura dinamica: piccole variazioni nei file possono indurre il sistema a cambiare template, anche quando l’utente aveva già impostato manualmente una visualizzazione diversa. A questo si aggiunge una gestione delle preferenze nel registro storicamente limitata e soggetta a sovrascrittura involontaria.

Cosa cambia con il nuovo aggiornamento

La nuova implementazione modifica il modo in cui Esplora file conserva le impostazioni di visualizzazione. Microsoft interviene sulla logica di caching delle cartelle, migliorando la persistenza delle scelte dell’utente e riducendo le modifiche automatiche indesiderate.

In termini tecnici, il sistema amplia la capacità di memorizzazione delle configurazioni e stabilizza l’associazione tra percorso e layout: una cartella configurata in un certo modo manterrà più facilmente le impostazioni anche dopo riavvii o modifiche al contenuto. La correzione non elimina completamente il rilevamento automatico dei template, ma ne attenua l’impatto attraverso parametri aggiornati nel registry cache, che aumentano il numero di configurazioni memorizzabili e riducono la perdita di dati. Un miglioramento riguarda anche le prestazioni percepite: riducendo i ricalcoli continui dei template, il caricamento delle cartelle risulta più rapido e meno soggetto a variazioni improvvise.

Limiti e disponibilità

Restano alcuni scenari critici: cartelle condivise in rete o sincronizzate tramite servizi cloud possono mostrare ancora comportamenti variabili, a causa di metadati non uniformi o aggiornamenti asincroni.

Anche l’interazione con software di terze parti può influenzare le impostazioni di visualizzazione, vanificando in parte i benefici del fix. Il rilascio è in corso attraverso le build più recenti di Windows 11, inizialmente nei canali Insider prima di raggiungere le versioni stabili con distribuzione progressiva. Per chi lavora con strutture di cartelle complesse o contenuti eterogenei, si tratta comunque di un aggiornamento concreto che riduce gli attriti operativi quotidiani e rende l’ambiente di lavoro più affidabile.