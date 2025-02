KDE Gear 24.12.2 migliora Dolphin, Tokodon e molte altre app KDE

Il KDE Project ha appena rilasciato KDE Gear 24.12.2 come secondo aggiornamento di manutenzione all’ultima serie di software open source KDE Gear 24.12. Come ogni altro aggiornamento minore, anche questo serve a risolvere alcuni problemi noti delle app KDE. Tra le modifiche apportate, il nuovo update correggere una regressione nel file manager Dolphin su X11 che causava lo spostamento del focus della tastiera sui pannelli Places o Terminal quando Dolphin veniva ridotto a icona e poi riattivato.

KDE Gear 24.12.2 aggiorna anche l’assistente di viaggio KDE Itinerary con estrattori di documenti di viaggio migliorati per i biglietti Bilkom e PKP PDF. Inoltre, l’aggiornamento migliora il supporto per la nuova API di Deutsche Bahn per la query delle informazioni sui trasporti pubblici. Tra l’altro, lo sviluppatore KDE Carl Schwan ha corretto un bug nel client Tokodon per il servizio di social network decentralizzato Mastodon. Prima della correzione, se non si riusciva ad autenticare uno degli account, l’app rimaneva bloccata indefinitamente nella schermata di caricamento.

KDE Gear 24.12.2: tutte le app aggiornate nella nuova versione

Oltre a ciò, KDE Gear 24.12.2 ottimizza il caricamento dei tag IMAP e corregge alcune query SQL in modo che non superino i limiti imposti dai motori SQL nel servizio in background Akonadi per le app KDE PIM. Inoltre, corregge la funzionalità cronologia nell’app calcolatrice ricca di funzionalità Kalk. Questa versione aggiorna anche app come Akregator, Alligator, Elisa, Filelight, KAddressBook, KAlarm, Kalm, Kamera, Kasts, Kate, KBlocks, Kdenlive, KDevelop, KLettres, KMail, Koko, Kongress, Konqueror, Kontact, KOrganizer, KTrip, KWeather, KWordQuiz, NeoChat, Okular, Skanpage e Spectacle. Lo stesso vale per le librerie e componenti core correlati. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo pubblicato sul sito ufficiale di KDE.

Nel frattempo, è consigliato d’occhio i repository software stabili della propria distribuzione GNU/Linux preferita per i pacchetti KDE Gear 24.12.2. Per un’esperienza migliore con le app KDE, gli utenti sono invitati ad aggiornare le proprie installazioni, soprattutto se si utilizza l’ultimo ambiente desktop KDE Plasma.