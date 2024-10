KDE Plasma 6.2.2: rilascio ufficiale con correzioni di bug per KWin

Solo una settimana dopo la precedente versione 6.2.1, il team di KDE ha rilasciato il nuovo aggiornamento minore KDE Plasma 6.2.2. Questo update introduce bugfix, ma anche diverse nuove funzionalità e miglioramenti per arricchire l’esperienza desktop. In primis correggere una regressione che impediva all’HDR (High Dynamic Range) di funzionare correttamente nei videogiochi che necessitavano di determinati livelli di luminosità. Risolve poi una regressione che poteva causare un comportamento anomalo del cursore in alcuni videogiochi. Inoltre, corregge anche un problema che causava una distorsione visiva nella finestra di configurazione del widget degli appunti.

Come affermato dallo sviluppatore KDE, Nate Graham: “Coloro le cui configurazioni hardware si sono comportate male con le modifiche apportate in [KDE Plasma] 6.2 sono stati al centro dell’attenzione per una risposta rapida. Questi tipi di problemi hardware specifici sono davvero difficili da testare in anticipo, motivo per cui chiediamo sempre più beta tester. Per le persone il cui hardware ha riscontrato problemi, mi aspetto che le cose vadano piuttosto bene con Plasma 6.2.2“.

KDE Plasma 6.2.2 ottimizza anche il comportamento della barra spaziatrice con la gestione dei daemon. Migliora anche il modulo SDDM KCM (KDE Control Module) per risolvere e deduplicare i percorsi dei temi. Tra le altre novità, l’update perfeziona la visualizzazione delle cartelle per ignorare i clic relativi ai file se l’editor di rinomina file è aperto e cliccato e il widget Plasma Audio Volume Control per correggere la visualizzazione del testo per il dispositivo auto_null.

Per vedere le nuove opzioni implementate in KDE Plasma 6.2.2 è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale. Questo update arriverà presto anche nei repository software stabili di varie distribuzioni rolling-release popolari, tra cui Arch Linux, KDE neon e openSUSE Tumbleweed. Per godere di un’esperienza desktop Linux più stabile e affidabile è bene assicurarsi di aggiornare i propri sistemi Plasma il prima possibile.