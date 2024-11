KDE Plasma 6.2.3: supporto migliorato per display HDR e bugfix

Due settimane dopo la precedente versione 6.2.2, il team KDE ha rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato ai bugfix per la serie Plasma 6.2, ovvero KDE Plasma 6.2.3. Sebbene si tratti di un aggiornamento minore, queste correzioni di bug migliorano la stabilità e l’usabilità del sistema. Ad esempio, Bluedevil ha visto correzioni al comportamento di immissione del PIN. Ciò permette di ottimizzare l’associazione dei dispositivi Bluetooth. Inoltre, questo aggiornamento risolve i problemi di KWin relativi alla luminosità della retroilluminazione in modalità HDR.

Il nuovo KDE Plasma 6.2.3 ha migliorato KDE GTK Config per gestire le situazioni in cui un plugin di decorazione non riesce a caricarsi in modo ottimale. Oltre a ciò, il changelog completo evidenzia ampie modifiche su vari componenti Plasma, il tutto contribuendo a una migliore esperienza utente complessiva. Breeze è stato aggiornato per impedire il dereferenziamento del puntatore nullo. L’app del centro software di KDE Plasma, Discover, ha visto correzioni nell’utilizzo dell’API in FwupdBackend e modifiche per correggere la visibilità del componente delle recensioni. Come già accennato, anche il gestore delle finestre KWin è stato migliorato in diversi ambiti. Ad esempio, sono state corrette le perdite dei descrittori dei file, risolvendo i problemi della mappa dei colori. Ciò garantisce interazioni più fluide nelle impostazioni HDR e mantenendo una gestione impeccabile delle finestre.

Altri miglioramenti degni di nota includono correzioni in Plasma Addons, che ora visualizzano correttamente gli avatar degli altri utenti registrati nell’applet di cambio utente. Ultimo ma non meno importante, Plasma Desktop ha ricevuto diversi aggiornamenti, tra cui un migliore allineamento delle icone nel Task Manager, la correzione dei suggerimenti delle app e la risoluzione dei problemi con le ricerche delle annotazioni emoji, per un’interfaccia visivamente più coerente e facile da usare. Per maggiori informazioni sul nuovo update KDE Plasma 6.2.3, è possibile consultare l’annuncio di rilascio, pubblicato sul sito ufficiale di KDE.