KDE Plasma 6.3.2 ottiene supporto WebP e GIF per Spectacle

KDE Project ha rilasciato KDE Plasma 6.3.2 come secondo aggiornamento di manutenzione dell’ultima serie di ambienti desktop Plasma 6.3. Questo update risolve altri bug, crash e altri problemi segnalati dagli utenti. La versione KDE Plasma 6.3.2 aggiunge il supporto WebP e GIF allo strumento screenshot Spectacle. A ciò si aggiunge una notifica di avviso quando manca il supporto WebP e un messaggio che informa gli utenti che WebP è migliore di GIF. L’update corregge un errore che impediva il corretto funzionamento della modalità tablet automatica su alcuni dispositivi quando veniva utilizzata per riassegnare i pulsanti del mouse. Risolve anche un problema che faceva deselezionare in modo errato le icone del desktop, dopo averle selezionate trascinando un riquadro attorno a esse se il puntatore finiva sopra una di esse.

KDE Plasma 6.3.2: gli altri bug risolti dall’aggiornamento minore

KDE Plasma 6.3.2 corregge anche un bug che causava la mancata visualizzazione del desktop Plasma e dei pannelli Plasma quando si applicava un nuovo tema globale. Ciò correggeva anche un bug che impediva ai widget eliminati di essere eliminati anche dal file di configurazione plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc. Inoltre, questo update di KDE Plasma 6.3 risolve una serie di bug nell’implementazione del nuovo comportamento “preferisci icone simboliche” dell’area della barra delle applicazioni. Corregge poi un problema visivo con nomi di stazioni meteorologiche estremamente lunghi nel layout pop-up del widget Meteo. Lo stesso vale per un bug che causava la colorazione errata del campo di testo di rinominazione file in linea sul desktop quando si utilizzava un mix di temi chiari e scuri, come Breeze Twilight.

Infine, KDE Plasma 6.3.2 limita l’impostazione di gestione dell’alimentazione “Cambia luminosità dello schermo” in modo che abbia effetto solo sui display integrati nei laptop. Ciò dovrebbe evitare alcuni problemi di luminosità correlati alla temporizzazione per i monitor esterni e corregge vari bug nel gestore grafico dei pacchetti Plasma Discover. Per conoscere tutte le novità è possibile fare riferimento al changelog completo di KDE Plasma 6.3.2.