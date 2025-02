KDE Plasma 6.3: sviluppatori risolvono i primi bug dell’update

KDE Plasma 6.3 è stato rilasciato la settimana scorsa come il più recente aggiornamento per l’ambiente desktop di KDE. Com’è noto, questo update ha introdotto diverse novità, come la clonazione dei pannelli semplificata, il supporto per la visualizzazione del conteggio dei cicli della batteria sui laptop e miglioramenti per Plasma Discover, Task Manager, Info Center e non solo. Nel complesso il nuovo ambiente desktop si è mostrato abbastanza fluido. Tuttavia, sono stati riscontrati alcuni bug con cui gli sviluppatori KDE hanno dovuto già fare i conti. A questo proposito, lo sviluppatore Nate Graham ha pubblicato il suo solito riepilogo settimanale sullo sviluppo per il desktop Plasma. Tale report è servito a fare il punto della situazione ed aggiornare gli utenti sulla risoluzione dei primi bug della nuova versione dell’ambiente desktop.

KDE Plasma 6.3: risolti anche alcuni errori legati all’hardware

Quello che Nate Graham ha definito forse il “problema peggiore” è quando si imposta un profilo di visualizzazione ICC con il compositore KWin in esecuzione. Lo schermo può infatti diventare vuoto a causa di un bug determinato all’interno del compilatore GCC quando si compila con Link Time Optimizations (LTO) abilitato. Il problema del codice con GCC si verifica solo su Plasma 6.3 e non sulla vecchia serie Plasma 6.2. Ci sono stati anche alcuni bug di Plasma 6.3 che sono correlati all’hardware. Ciò è uno dei motivi per cui gli sviluppatori KDE desiderano che più persone testino le versioni beta di Plasma prima del rilascio. Tuttavia, nel complesso, KDE Plasma 6.3 si è dimostrato piuttosto stabile.

Per quanto riguarda ciò che sta bollendo in pentola per Plasma 6.4, il widget Media Player ha aggiunto un selettore di velocità di riproduzione. Anche la vista del grafico Energy del KDE Info Center è stata migliorata. Oltre a ciò, sono stati corretti molti bug sia per il prossimo aggiornamento di Plasma 6.3, sia in vista dello sviluppo di Plasma 6.4. Maggiori dettagli sui recenti cambiamenti di KDE sono disponibili sul blog ufficiale di KDE.