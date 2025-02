KDE Plasma 6.3 ottiene ultimi fix prima del rilascio ufficiale

L’ambiente desktop KDE Plasma 6.3 ha ricevuto diverse rifiniture e correzioni dell’ultimo minuto prima della sua uscita prevista per domani. Com’è noto, infatti, Plasma 6.3 dovrebbe fare il suo debutto nella versione stabile martedì prossimo, l’11 febbraio. Tra gli ultimi aggiornamenti ha visto un’altra correzione dell’ultimo minuto per il crash del compositore KWin, che questa volta riguarda i casi in cui la ripresa dalla sospensione su determinati hardware avrebbe portato a un crash. Ci sono anche correzioni per problemi di prestazioni, il ripristino dell’effetto KWin del clic del mouse in modo che funzioni su sessioni X11 e altre correzioni casuali. Ma non è tutto. È stato ad esempio risolto un caso in cui il pannello del firewall nelle Impostazioni di Sistema poteva bloccarsi durante l’uso normale. Ciò non permetteva di salvare correttamente le modifiche alle impostazioni.

KDE Plasma 6.3: gli altri bug corretti e le novità di Plasma 6.4

KDE Plasma 6.3 corregge due problemi relativi allo scorrimento che non funzionava mentre la finestra di dialogo “Configura colonne” di Monitor di Sistema era aperta. È stata corretta anche un’anomalia che interrompeva il funzionamento della sospensione automatica dello schermo dopo che le app la bloccavano e la sbloccavano più volte. Gli sviluppatori hanno risolto un problema per cui l’icona della lingua nel System Tray poteva mancare al login nella sessione X11. Inoltre, disinstallando un’app segnata come preferita nel menu Kickoff, questa viene rimossa immediatamente senza dover riavviare il sistema.

Nel frattempo, gli sviluppatori di KDE continuano a pianificare e a lavorare su Plasma 6.4. Questa settimana è stata aggiunta un’opzione che permette ai popup del pannello di utilizzare lo stile “fluttuante“, anche se il pannello stesso non lo usa. Plasma 6.4 ha anche ricevuto miglioramenti all’interfaccia della pagina Welcome Center. Inoltre, il grafico energetico nel KDE Info Center ora utilizza il colore principale del sistema invece di essere sempre rosso. Sono state inoltre apportate altre ottimizzazioni. Per maggiori dettagli sulle novità di KDE Plasma 6.3 e non solo, è possibile consultare il post sul blog ufficiale del progetto.