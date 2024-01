SparkyLinux: rilascio ufficiale con supporto WM MLVWM X11

Gli sviluppatori di SparkyLinux hanno iniziato il 2024 lanciando una nuova ISO della loro distribuzione basata su Debian derivata dalla prossima serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 13 “Trixie”. Basato sulla serie di kernel Linux 6.6 LTS, SparkyLinux 2024.01 è il primo aggiornamento della serie SparkyLinux Rolling nel 2024 che aggiunge tutti gli aggiornamenti dei pacchetti dai repository Debian Testing (Debian Trixie) e SparkyLinux Testing a partire dal 17 gennaio 2024. Una delle funzionalità interessanti fornite con la versione 2024.01 è il supporto per il window manager MLVWM X11, un gestore di finestre virtuali simile a Macintosh che offre agli utenti una classica esperienza desktop macOS. Gli utenti potranno installare la distribuzione con MLVWM utilizzando il programma di installazione da riga di comando.

Oltre a supportare il gestore di finestre MLVWM, il programma di installazione CLI di SparkyLinux ora supporta anche diversi browser web. Tra questi vi sono SRWare Iron, LibreWolf, Midori, Min, Mullvad, Opera, Slimjet e ungoogled-chromium. Inoltre, il programma di installazione della CLI di SparkyLinux ora offre agli utenti l’output dei progressi durante la copia dei file su un’unità disco. D’altra parte, gli sviluppatori hanno rimosso la possibilità di installare la distribuzione con il file system Btrfs su macchine BIOS e la possibilità di installare SparkyLinux con il file system XFS utilizzando il programma di installazione CLI. Naturalmente, gli utenti saranno in grado di installare SparkyLinux con il file system XFS utilizzando il programma di installazione grafico Calamares, che è stato aggiornato all’ultima versione Calamares 3.3.1 nello snapshot SparkyLinux 2024.01.

Questo è anche il primo aggiornamento SparkyLinux Rolling fornito con il server audio PipeWire installato per impostazione predefinita invece di PulseAudio. Naturalmente, in questo snapshot ISO è disponibile l’ultima versione di Pipewire 1.0.1. SparkyLinux 2024.01 è già disponibile per il download dal sito web ufficiale, come MinimalCLI, MinimalGUI (con Openbox 3.6.1-11), KDE Plasma (con KDE Plasma 5.27.10 LTS), Xfce (con Xfce 4.18), LXQt (con LXQt 1.4 .0) e MATE (con MATE 1.26). La distribuzione è alimentata dalla serie di kernel Linux 6.6 LTS supportata a lungo termine. Tuttavia, gli utenti potranno installare l’ultimo kernel Linux 6.7 o i kernel Linux 6.1.73 LTS e Linux 5.15.147 LTS dai repository SparkyLinux.