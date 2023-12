macOS Sonoma 14.2 è disponibile al download: tutte le novità

Oltre a iOS 17.2 (che ha “potenziato” iPhone 15 Pro con una nuova feature per registrare video spaziali), Apple ha reso disponibile anche macOS Sonoma 14.2. Il download dell’aggiornamento è consigliato a tutti gli utenti, poiché porta con sé anche importanti fix e migliorie in termini di sicurezza.

Per scaricare l’aggiornamento – gratuito su tutti i Mac compatibili – basta recarsi in Impostazioni di sistema, quindi Aggiornamento Software. Allo stesso modo è possibile scaricare macOS 13.6.3 e macOS 12.7.2 per i computer Apple che, avendo più anni sulle spalle, eseguono versioni precedenti del sistema operativo.

Come indicato nel changelog diffuso da Apple (e disponibile qui sotto), la versione 14.2 di macOS Sonoma introduce miglioramenti relativi all’inserimento automatico nei documenti PDF, a Messaggi e a Meteo. Inoltre, come già segnalato, non mancano risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza.

PDF

L’inserimento automatico migliorato identifica i campi nei PDF e in altri moduli, consentendoti di riempirli con informazioni estratte dai contatti, come nomi e indirizzi.

Messaggi

Una freccia visualizzata nell’angolo in alto a destra ti consente di passare rapidamente al primo messaggio non letto in una conversazione.

Puoi aggiungere un adesivo direttamente a un fumetto grazie alla relativa opzione nel menu contestuale.

La verifica delle chiavi dei contatti fornisce avvisi automatici e codici di verifica per aiutare le potenziali vittime di attacchi digitali altamente sofisticati a confermare l’identità delle persone con cui scambiano messaggi.

Meteo

Le quantità di precipitazioni ti aiutano a tenere sotto controllo le condizioni di pioggia e neve giornaliere per i prossimi 10 giorni.

I nuovi widget ti permettono di scegliere se visualizzare le precipitazioni della prossima ora, le previsioni giornaliere, gli orari di levata del sole e tramonto o altri indici relativi alle condizioni attuali, come la qualità dell’aria, la temperatura percepita e la velocità del vento.

La vista rapida della mappa del vento ti aiuta a verificare a colpo d’occhio la direzione delle raffiche e ad accedere a una sovrapposizione con la mappa del vento animata che mostra le condizioni previste per le prossime 24 ore.

Orologio

Puoi avviare più timer contemporaneamente e assegnare un nome a ciascuno.

Le opzioni predefinite per i timer ti aiutano ad avviarne uno rapidamente scegliendo tra quelli visualizzati.

Vengono mostrati i timer usati di recente per avviarli di nuovo velocemente.

Altre novità