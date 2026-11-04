KDE Plasma 6.7.6: risolti crash, problemi grafici e bug di sistema

KDE ha annunciato la disponibilità di Plasma 6.7.6, un aggiornamento dedicato a migliorare l’affidabilità dell’ambiente desktop utilizzato da numerose distribuzioni Linux.

La nuova versione non introduce funzionalità rivoluzionarie, ma interviene su diversi componenti fondamentali dell’esperienza quotidiana, risolvendo anomalie che interessavano la gestione delle finestre, la connettività e la visualizzazione delle informazioni di sistema.

Il rilascio, presentato ufficialmente dal progetto KDE, comprende anche aggiornamenti alle traduzioni e interventi realizzati dalla comunità di sviluppatori. L’obiettivo è rendere l’interazione con il desktop più prevedibile, riducendo comportamenti anomali che possono compromettere il lavoro degli utenti. Particolare attenzione è stata riservata al compositore grafico e agli strumenti integrati nell’interfaccia.

KDE Plasma 6.7.6 interviene su KWin e Wayland

Una parte consistente degli interventi riguarda KWin, il gestore delle finestre e compositore grafico di KDE. Tra i problemi risolti figura un arresto anomalo che poteva verificarsi durante il ritorno a un videogioco attraverso la combinazione Alt+Tab. Sono stati inoltre corretti alcuni comportamenti legati alla gestione della tastiera, alla cattura delle schermate e alla registrazione dello schermo.

Anche l’esperienza con Wayland beneficia delle modifiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione del puntatore e il passaggio del focus tra finestre. Gli sviluppatori hanno inoltre migliorato il comportamento delle sessioni desktop remote, intervenendo sull’autenticazione tra KRDP e FreeRDP, oltre che sull’inizializzazione degli schermi virtuali.

La gestione energetica riceve ulteriori attenzioni attraverso PowerDevil. Le correzioni riguardano display che potevano rimanere eccessivamente oscurati dopo la perdita del controllo della luminosità e avvisi relativi alla batteria generati in modo errato. Sono stati sistemati anche alcuni problemi della schermata di blocco e del ripristino delle configurazioni dei pannelli mobili.

Non mancano interventi sulle applicazioni di sistema. Discover gestisce meglio le risorse software che scompaiono durante le operazioni di aggiornamento, mentre il centro informazioni presenta correttamente i dettagli relativi al processore. Anche la pagina dedicata alle connessioni di rete è stata ridimensionata per adattarsi meglio alla finestra delle impostazioni.

Widget, notifiche e disponibilità dell’aggiornamento

L’intervento interessa anche diversi elementi dell’interfaccia. Il widget degli appunti non scompare più dall’area di notifica quando il pannello raggiunge dimensioni particolarmente elevate. Il controllo della luminosità e dei colori, invece, non mostra più opzioni inutilizzabili sulle tastiere prive di retroilluminazione.

Sono stati corretti anche alcuni inconvenienti relativi ai widget meteo, fumetti, calcolatrice e timer. Il sistema delle notifiche beneficia di ulteriori miglioramenti nella gestione delle operazioni di copia e dei collegamenti, mentre le configurazioni dei pannelli risultano più affidabili durante le operazioni di chiusura della sessione.

KDE distribuisce il codice sorgente attraverso i propri canali ufficiali, mentre i pacchetti binari vengono preparati dai manutentori delle singole distribuzioni. La disponibilità effettiva dipende quindi dalle politiche di aggiornamento adottate da ciascun sistema operativo.