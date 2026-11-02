Arriva Linux 7.4-rc1: novità importanti per AMD, Intel e Apple

Il kernel Linux si prepara a un aggiornamento significativo, con interventi che interessano prestazioni, compatibilità hardware e gestione dei driver.

La pubblicazione della prima release candidate segna la conclusione della finestra dedicata all’integrazione delle nuove funzionalità e permette agli sviluppatori di concentrarsi sulla stabilizzazione.

Il lavoro coinvolge produttori diversi e piattaforme che vanno dai computer portatili ai dispositivi mobili, con un’attenzione crescente anche ai carichi legati all’Intelligenza Artificiale. Le novità delineano un’evoluzione ampia, ma il loro valore concreto per gli utenti dipenderà dai test e dalla qualità del codice che accompagnerà il rilascio definitivo del progetto e la sua distribuzione.

Tra gli interventi di maggiore interesse figura AMD PerfOpt, una funzione pensata per migliorare le prestazioni dei carichi AI e dei modelli linguistici di grandi dimensioni sulle GPU Radeon integrate. Il kernel prepara inoltre il supporto ai processori Ryzen basati su architettura Zen 6, in vista del loro arrivo sul mercato. Sul fronte grafico, il driver AMDGPU abilita per impostazione predefinita HDMI 2.1, ampliando le possibilità di collegamento con schermi compatibili.

Non soltanto AMD: tutte le novità di Linux 7.4-rc1

L’aggiornamento non riguarda soltanto AMD. Per i portatili Intel di prossima generazione arriva il supporto a IPU8, mentre prosegue il lavoro sui dispositivi Qualcomm Snapdragon X2. Il codice include anche un supporto iniziale per Apple M4, ancora non destinato all’utilizzo quotidiano, e l’integrazione del SoC Google Tensor G5 e dei dispositivi Pixel 10 nel kernel principale.

Sul versante dell’archiviazione, EXT4 riceve il supporto opzionale alla buffered IOmap. Sono inoltre segnalati miglioramenti che riducono i tempi necessari per compilare il kernel. La quantità di modifiche è notevole anche nel processo di sviluppo: la finestra di integrazione ha raccolto quasi ventimila commit, rispetto a una media più vicina ai quindicimila.

Linus Torvalds ha collegato una parte dell’aumento al lavoro generato dall’AI, ma ha anche ricordato il peso delle modifiche ai registri delle GPU AMD, che occupano circa un terzo delle differenze complessive. A suo giudizio, integrare più correzioni AI nel normale ciclo di sviluppo, anziché concentrarle nella fase di stabilizzazione, potrebbe essere un segnale positivo.

Cosa aspettarsi dal rilascio definitivo

La pubblicazione della candidata non equivale ancora a un via libera per ogni ambiente di produzione. Questa fase serve a individuare regressioni, verificare il comportamento dei driver e controllare che le nuove integrazioni non compromettano configurazioni già supportate. Phoronix indica il 20 dicembre come possibile data per il ramo stabile, se il calendario non subirà ritardi; potrebbe diventare anche la prossima versione con supporto a lungo termine.

Per amministratori di sistema, distributori e produttori di dispositivi, il periodo di prova sarà importante quanto l’elenco delle funzionalità. La compatibilità teorica con una piattaforma non garantisce che ogni macchina offra subito un’esperienza completa: firmware, implementazioni dei produttori e configurazioni software possono influire sul risultato.