Kena Mobile 200GB in offerta: a 5,99€ è la tariffa low cost da attivare subito

Kena Mobile lancia una nuova interessante promozione con 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 12 gen 2026
Nel panorama delle offerte di telefonia mobile di gennaio 2026 spicca senza dubbio la promozione Kena Mobile che include 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Un’offerta eccezionale per un operatore virtuale che opera su rete TIM e garantisce dunque una copertura assoluta del 99,99% del suolo italiano.

Un rapporto qualità-prezzo ottima per un’offerta che potrai gestire dall’app Kena con cui controllare credito, giga e minuti e addirittura gestire fino a 7 linee in modo intuitivo. All’interno dell’app puoi anche acquistare offerte e opzioni aggiuntive, scoprire promozioni dedicate e cambiare piano quando vuoi, senza vincoli e senza dover contattare l’assistenza.

Se finisci i giga prima del rinnovo, entra in gioco il servizio RESTART, che ti permette di anticipare il rinnovo della tua offerta allo stesso prezzo, ottenendo subito un nuovo mese di contenuti. L’attivazione è altrettanto comoda: puoi acquistare una SIM fisica e riceverla direttamente a casa oppure scegliere una eSIM e fare tutto in digitale, tramite SPID o video selfie.

Una combinazione di convenienza, semplicità e flessibilità: tutto questo è Kena Mobile a soli 5,99 euro al mese.

