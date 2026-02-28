Kena Mobile a 5,99€ al mese: tanti giga per chi lavora in mobilità

Aeroporti, treni ad alta velocità, coworking, hotel e hotspot improvvisati. Per chi lavora spesso fuori casa, la connessione non è un dettaglio: è uno strumento essenziale. Email, call su Zoom, invio di file pesanti, gestione cloud e social aziendali richiedono stabilità e tanti gigabyte. E soprattutto una tariffa che non faccia lievitare i costi ogni mese. Kena Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete di TIM, ti propone l’offerta da5,99€ con 300 GB di internet. Una proposta che unisce un prezzo contenuto a un volume di dati più che generoso, ideale per chi trasforma lo smartphone in un vero e proprio ufficio portatile.

Una soluzione smart per professionisti sempre connessi

Trecento gigabyte al mese significano poter lavorare in mobilità senza cercare disperatamente una rete Wi-Fi sicura. Significano attivare l’hotspot dal treno per completare una presentazione, partecipare a una videocall dall’estero o caricare documenti nel cloud senza preoccuparsi del consumo. La tariffa da 5,99€ include anche chiamate illimitate, elemento fondamentale per chi gestisce clienti, collaboratori e fornitori durante la giornata. Tutto questo con un costo fisso e prevedibile, caratteristica sempre più importante per freelance e professionisti che devono pianificare con precisione le spese.

Kena Mobile punta su semplicità e trasparenza: nessuna formula complicata, nessun pacchetto difficile da interpretare. Solo un’offerta chiara che permette di concentrarsi sul lavoro, non sulla gestione della SIM. Per chi viaggia spesso, la connessione non deve essere un pensiero in più. Deve essere affidabile, ampia e sostenibile dal punto di vista economico. L’offerta da 5,99€ con 300 GB rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei lavoratori moderni: tanti dati, chiamate illimitate e un prezzo che resta competitivo. Scegliere una tariffa smart significa scegliere libertà operativa. E con soluzioni come questa, Kena Mobile si propone come alleato discreto ma efficace per chi lavora ovunque si trovi.