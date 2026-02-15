Kena Mobile promo: meno di 6€ per internet, minuti illimitati e SMS inclusi

Immagina di avere 200 GB di internet in 5G, minuti illimitati e SMS inclusi, tutto a meno del prezzo di un caffè al giorno: è la realtà della Limited Edition di Kena Mobile a 5,99 € al mese.

Non è una promozione qualunque, ma un’opportunità per chi vuole navigare, chiamare e messaggiare senza pensieri, godendosi la velocità del 5G e la libertà digitale senza svuotare il portafoglio. Questa tariffa trasforma il tuo smartphone in uno strumento completo per lavoro, streaming, social e comunicazione, offrendo tutto ciò che serve in un unico pacchetto semplice e conveniente.

Cosa include la Limited Edition

La tariffa offre un pacchetto completo, studiato per chi usa intensamente il telefono ogni giorno:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

200 SMS inclusi per messaggiare senza limiti.

Dati in 5G fino a 250 Mbps, con fino a 300 GB al mese grazie al bonus dati aggiuntivo quando si attiva la ricarica automatica (200 GB + 100 GB extra).

Anche senza attivare la ricarica automatica, avrai comunque 200 GB di traffico dati mensile, un quantitativo più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. In più, la SIM è gratuita e il piano si rinnova automaticamente, senza costi nascosti. Offerte come questa nascono spesso come limited edition online, disponibili per nuovi clienti o chi effettua la portabilità da operatori specifici. L’obiettivo è chiaro: fornire una tariffa ricca di servizi a un prezzo competitivo, incentivando l’attivazione immediata. In più, includere il 5G senza costi aggiuntivi rende questa offerta ancora più appetibile rispetto ad altre tariffe base, spesso limitate a velocità inferiori o senza bonus dati extra. È il momento giusto per attivare la tua tariffa: 200 GB di libertà digitale a portata di mano, senza pensieri, senza costi nascosti e con tutto ciò che serve per restare sempre connessi.