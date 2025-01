Kodi 21.2 apporta stabilità migliorata e correzioni

Il team di sviluppo di Kodi ha appena lanciato Kodi 21.2 “Omega“, l’ultima versione point della serie 21.x. Forse le modifiche più degne di nota in questo aggiornamento mirano a semplificare il modo in cui il software gestisce e amministra la libreria multimediale. Ad esempio, è stato risolto un bug recente che impediva il caricamento delle immagini nella cartella “\season\.actors“. Tuttavia, con questo aggiornamento, tutti gli attori vengono ora salvati nella cartella “\TV Show\.actors“, deprecando di fatto la vecchia struttura “\season\.actors”. Inoltre, le prestazioni di aggiunta di film sono state ripristinate al precedente livello di Kodi 20 “Nexus“, offrendo scansioni di librerie più veloci. Per quanto riguarda i video, gli utenti apprezzeranno anche i miglioramenti al passthrough HDR e alla mappatura dei toni HDR-to-SDR su alcune piattaforme hardware, inclusi i sistemi basati su GL/GLES.

In Kodi 21.2 sono state introdotte ulteriori patch introdotte che risolvono potenziali errori con la visualizzazione del menu Blu-Ray. Ciò assicura che i menu vengano caricati in modo più affidabile. Inoltre, Kodi ora gestisce correttamente i metadati HDR in modifica. Per gli utenti PVR, il team ha affrontato problemi come le ricerche EPG e i punti di ripresa per le registrazioni. Gli elementi forniti dai plugin vedono anche il ritorno delle voci essenziali nel menu contestuale. Inoltre, la navigazione SMB recupera il flusso delle credenziali sui sistemi POSIX. Infine, la libreria cURL è stata aggiornata alla versione 8.10.0, risolvendo problemi con le fonti FTP TLS.

Gli utenti di Android, Linux, macOS e Windows traggono tutti vantaggio da soluzioni specifiche. Gli utenti Android possono aspettarsi un’esperienza più stabile nella ripresa dei contenuti multimediali in pausa e un supporto migliorato per il joystick. Allo stesso tempo, gli utenti Windows saranno lieti di sapere della soluzione per HDR su Windows 11 24H2 in determinate condizioni. Sui sistemi Linux, i fastidiosi problemi di corruzione della memoria che coinvolgono gli scaler video di alta qualità sono ormai un ricordo del passato. Per maggiori informazioni su tutte le novità, consulta l’annuncio di rilascio. Infine, poiché si tratta di una point release, la maggior parte degli utenti può installarla direttamente su qualsiasi installazione 21.x esistente senza intoppi.