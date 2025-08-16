La fibra ottica veloce ed economica: Aruba da soli 17 euro al mese

Scopri la promo Aruba Fibra: vera fibra FTTH fino a 2,5 Gbps a partire da soli 17,69 euro al mese per 6 mesi, invece di 24,90 euro. Attivazione gratuita!
Pubblicato il 16 ago 2025
Vuoi navigare alla massima velocità a casa tua, senza spendere una fortuna? Con la nuova promozione Aruba, puoi avere la vera fibra ottica FTTH a partire da 17,69 euro al mese per 6 mesi (invece di 24,90 euro), con zero costi di attivazione e velocità fino a 2,5 Gbps in download.

Aruba Fibra: attivala da 17,69€ al mese

Dettagli dell’offerta Aruba Fibra

Due i piani messi a disposizione da Aruba. C’è Fibra Aruba Promo a 17,69 euro al mese per 6 mesi (invece di 24,90 euro), che garantisce connessione ultraveloce fino a 2,5 Gbps in download e fino a 1 Gbps in upload. Il router non è incluso e l’attivazione è gratuita anche nelle aree bianche o in caso di migrazione da altro operatore.

Tra i servizi aggiuntivi inclusi, c’è la funzione Stop&Go, che ti permette di sospendere il servizio per trenta giorni consecutivi ogni anno. La disdetta è libera in qualsiasi momento con un costo di uscita di 20 euro. L’offerta è disponibile fino al 28 ottobre.

Per chi desidera un pacchetto completo, Aruba propone anche la versione Fibra Aruba All-In Promo, disponibile fino al 4 novembre. In questo caso il prezzo è di 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, invece di 27,90 euro, e comprende router Wi-Fi a noleggio e chiamate nazionali illimitate, mantenendo le stesse caratteristiche e vantaggi della versione base.

Scopri tutti i dettagli delle offerte Aruba Fibra

Anche nelle zone non ancora raggiunte dalla fibra ottica, è possibile attivare la migliore tecnologia disponibile al proprio indirizzo, grazie alla partecipazione da parte di Aruba al Piano Italia 1 Giga. Se vivi in un’area scoperta, dunque, potrai comunque attivare una delle offerte Internet proposte da Aruba.

Per chi desidera una connessione stabile e performante, senza rinunciare a flessibilità e vantaggi aggiuntivi, le offerte Aruba sono l’ideale. I prezzi sono davvero competitivi: si parte da soli 17,69 euro al mese per ricevere la fibra ottica pura FTTH ultra veloce, direttamente a casa propria. Attiva Aruba Fibra online, hai tempo fino a ottobre oppure novembre – in base alla tariffa scelta.

