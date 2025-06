La funzione Apnea notturna del Samsung Galaxy Watch è arrivata in Italia

Samsung ha annunciato l’estensione della funzione Apnea notturna a ben 34 paesi europei, oltre ad Australia e Singapore. Questa innovazione tecnologica, integrata nei dispositivi Galaxy Watch, rappresenta un passo avanti significativo per la salute del sonno, offrendo la possibilità di rilevare disturbi respiratori durante il riposo notturno in milioni di persone.

Come funziona Apnea notturna

La funzione Apnea notturna, sviluppata per identificare interruzioni respiratorie durante il sonno, si basa su un sistema avanzato di monitoraggio disponibile attraverso l’app Samsung Health Monitor. Questo strumento, compatibile con i modelli Galaxy Watch4 e successivi, analizza i dati raccolti durante almeno due notti di utilizzo, offrendo un supporto prezioso per l’identificazione precoce di condizioni potenzialmente pericolose.

La funzione ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il marchio CE per l’Europa, l’autorizzazione della TGA australiana e dell’HAS di Singapore. Tuttavia, uno dei traguardi più significativi è rappresentato dal riconoscimento della FDA americana, che per la prima volta ha concesso un’autorizzazione De Novo a un dispositivo indossabile capace di rilevare segni di apnea ostruttiva del sonno di entità moderata o grave.

Pur non sostituendo una diagnosi medica professionale, la tecnologia dei Galaxy Watch può diventare un buon alleato per la prevenzione e il benessere. Il sistema consente agli utenti di ottenere informazioni dettagliate sui loro modelli di sonno, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla propria salute del sonno. Inoltre, il dispositivo offre coaching personalizzato, basato sui dati raccolti, per migliorare la qualità del riposo e, di conseguenza, la qualità della vita.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’utilizzo della funzione è soggetto a restrizioni normative: è compatibile solo con dispositivi acquistati nei mercati supportati e richiede l’abbinamento con uno smartphone Samsung Galaxy dotato di Android 12.0 o superiore.

In quali Paesi è disponibile Apnea notturna

Con questa ulteriore espansione, l’elenco dei Paesi in cui la funzione Apnea notturna dei Galaxy Watch è disponibile sale a ben 70 Stati: