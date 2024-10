La nuova app Pixel Weather arriva anche sui Pixel più datati

Buone notizie per chi possiede un Google Pixel 6 o modelli successivi ma comunque datati.

Dopo il restyling dell’app meteo Pixel Weather lo scorso mese di agosto, il colosso tecnologico ha annunciato come il software sarà disponibile anche sui modelli più vecchi della propria linea smartphone.

Di fatto, secondo quanto sostenuto dal sito 9to5Google, Pixel Weather sarà disponibile non solo per il dispositivo appena citato, ma anche per tutti i tablet Pixel e Pixel fold. La nuova versione dell’app, disponibile attraverso download da Play Store, presenta una nuova interfaccia con sfondi rinnovati e accattivanti, che riflettono le condizioni meteorologiche di quel preciso momento. L’utente può inoltre personalizzare il layout, semplicemente trascinando i blocchi presenti.

L’app mostra una serie di dati avanzati per quanto concerne la situazione meteo, con dati che riguardano:

Precipitazioni ;

; Vento ;

; Orari di alba e tramonto ;

; Indice UV ;

; Qualità dell’aria ;

; Visibilità ;

; Umidità ;

; Pressione atmosferica.

Il tutto con una mappa, gestita dall’AI di Google, che mostra previsioni per le sei ore successive.

La nuova versione Pixel Weather è più personalizzabile e più piacevole graficamente

Pixel Weather propone anche alcune funzioni avanzate come avvisi meteo e la misurazione dei pollini presenti nell’aria, candidandosi dunque come la potenziale app meteo definitiva.

A grandi linee un evidente salto di qualità rispetto alla precedente versione, più basilare e soprattutto con enormi lacune per quanto concerne le opzioni di personalizzazione. Come preannunciato, la nuova app sarà disponibile per Pixel 6 e tutti i modelli successivi (Pixel 7, 8, fold e Pixel Tablet).

Per accedere a Pixel Weather è necessario andare nel cassetto delle app e, una volta avviato il software, questo guiderà l’utente nelle fasi di configurazione iniziale.