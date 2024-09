La nuova funzione IA di Amazon può essere ideale per il tuo Prime Day

Una nuova e interessante funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale da Amazon potrebbe risultare fondamentale nel contesto del Prime Day (e non solo).

L’e-commerce più famoso al mondo ha infatti presentato un nuovo strumento che offre un’esperienza d’acquisto personalizzata, basandosi su alcuni modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM). La funzione permetterà di elaborare le preferenze individuali, fornendo poi una serie di prodotti in linea con le esigenze dell’utente specifico.

Il risultato di tutto questo dovrebbe palesarsi attraverso un elenco di prodotti mostrati in “altro come questo” molto più interessanti. Finora, questa parte del sito si limitava a proporre merce in base a ciò che l’utente aveva osservato in precedenza o sui suoi acquisti. Il nuovo sistema di selezione tramite IA dei prodotti andrà ben oltre.

Come descritto da Amazon, il sito potrebbe proporre potenziali acquisti in base alle festività imminenti, oppure l’IA potrebbe captare lo sport preferito da un utente e proporre allo stesso attrezzatura inerente tale disciplina.

Il futuro degli acquisti su Amazon è all’insegna dell’IA

Alcune caratteristiche specifiche di una ricerca, come il colore di un mobile, saranno captati dall’IA e utilizzati per fornire altra merce con le medesime caratteristiche, con prodotti e accessori in linea con l’arredamento. L’obiettivo finale della nuova funzione di Amazon è chiara: aiutare l’utente e raggiungere i prodotti desiderati senza che lo stesso debba per forza effettuare lunghe ed estenuanti ricerche.

Questa iniziativa non è la prima che vede Amazon integrare l’IA nel suo sito. A tal proposito, basti pensare al chabot Rufus, in grado di utilizzare tale tecnologia per effettuare ricerche avanzate di prodotti attraverso conversazioni e non tramite parole chiave.

Non solo: in futuro la compagnia creata da Jeff Bezos potrebbe andare ancora oltre. Si parla, per esempio, della possibilità di estrarre dati da fonti come Gmail e YouTube Music per migliorare la personalizzazione degli acquisti.