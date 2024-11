La nuova versione di Amazon Alexa? Rilascio posticipato: ecco quando

Brutte notizie per chi era in attesa del rilascio della nuova versione di Alexa, basato sull’Intelligenza Artificiale.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, il rilascio del nuovo assistente vocale di Amazon richiederà tempistiche di rilascio più lunghe del previsto. Secondo la testata giornalistica, una persona vicina al team di Alexa ha affermato come il lancio sia stato posticipato al 2025, senza indicare neanche una vaga finestra di lancio.

Il nuovo assistente vocale è stato annunciato per la prima volta a settembre 2023 e, secondo le prime dichiarazioni ufficiali, avrebbe dovuto debuttare sul mercato quest’anno. A rendere la nuova versione di Alexa così interessante, oltre a interazioni più naturale, dovrebbe essere l’integrazione di un’AI simile a ChatGPT.

Queste voci di corridoio non sono gli unici indizi che delineano un progetto che sta andando incontro a tempistiche dilatate.

La nuova versione di Amazon Alexa? Siamo ancora lontani da un rilascio

In questo senso vi è un altro segnale poco confortante. Amazon ha interrotto l’accesso alla versione beta del progetto.

Secondo la fonte di Bloomberg, gli utenti che hanno avuto accesso a questa fase di progettazione non sono rimasti impressionati dalle potenzialità di Alexa.

A quanto pare, le risposte erano lente e considerate come poco utili. Non solo: la nuova versione dell’assistente vocale sembra essere soggetta ad allucinazioni e crea problemi se interfacciata con una smart home. Tutti fenomeni che, a quanto pare, hanno spinto gli sviluppatori di Amazon a prendere tempo posticipando i termini di rilascio.

A confronto, la “vecchia” versione di Alexa sembra comunque affidabile visto che, perlomeno, è in grado di gestire senza problemi luci e vari elettrodomestici senza particolari problemi.

La prestigiosa testata giornalistica ha poi riferito come il CEO Andy Jassy non è ancora riuscito a trasmettere all’azienda una visione convincente dell’abbinamento Alexa e AI. Al di là di ciò, esternamente non è ancora ben chiaro come Amazon stia sviluppando il modello AI che dovrebbe gestire l’assistente.