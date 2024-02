La ricerca delle chat su WhatsApp tramite la data precisa è ora disponibile

L’utilizzo di WhatsApp diventa sempre più fondamentale per gli utenti di tutto il mondo, che infatti rappresentano una cerchia di circa 2,5 miliardi di unità. L’applicazione di messaggistica istantanea ha riportato svariati aggiornamenti negli ultimi sei mesi, diventando di gran lunga la migliore su piazza.

Attualmente l’obiettivo è quello di perseverare seguendo questa linea, decretata vincente anche dalla critica. Chi credeva che Telegram potesse avvicinarsi a grandi passi, è stato smentito dalle ampie falcate compiute da WhatsApp, che ora vuole introdurre ancora qualcosa di nuovo. Stando a quanto riportato, stanno per arrivare novità importanti per la versione dell’app riservata al mondo Android,

WhatsApp, la ricerca delle chat per data è ora disponibile per Android

Secondo quanto riportato, WhatsApp sta finalmente distribuendo una funzionalità già anticipata in altre versioni dell’app. La ricerca di alcune conversazioni specifiche dovrebbe infatti diventare molto più agevole per gli utenti.

Sul canale ufficiale di WhatsApp, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato che l’app riservata ad Android è in procinto di ottenere la nuova funzione di “ricerca per data“. Con questa funzione, gli utenti Android potranno trovare una conversazione specifica scegliendo una data invece di fare affidamento su un intervallo di tempo.

Nel caso in cui l’utente desiderasse dunque cercare una chat a partire da una data in particolare, dovrà semplicemente toccare il contatto o la chat di gruppo, per poi entrare nei dettagli. La prossima operazione consiste nel toccare il pulsante di ricerca, situato proprio sotto il nome del contatto o del gruppo. Spunterà fuori l’icona del calendario: una volta toccata, si potrà selezionare la data precisa.

Non è solo questo il contenuto del prossimo aggiornamento, in quanto l’ultima versione beta (2.24.5.17) del programma Google Play Beta dovrebbe introdurre anche un modo per condividere il codice QR dalla scheda chat. In questo modo sarà più semplice trovare gli altri e connettersi.