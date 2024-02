WhatsApp consentirà una cerchia ristretta di amici, come funzionerà

La maggior parte degli utenti che fanno parte della piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp hanno notato alcuni cambiamenti ultimamente. L’applicazione ha avuto una particolare tendenza ad aggiornarsi in questi mesi, comportando l’arrivo di molte più funzionalità rispetto a prima. Ora sembra esserci qualche altra cosa in cantiere, un aggiornamento pronto a migliorare la piattaforma in termini di comodità per gli utenti.

Secondo WABetaInfo, una fonte molto affidabile per quanto concerne gli aggiornamenti di WhatsApp, l’ultima beta per Android, ovvero la versione 2.24.5.5 disponibile su Google Play Store, indicherebbe che l’app sarebbe al lavoro per introdurre la possibilità di selezionare i contatti preferiti per effettuare chiamate veloci.

Come precisa la fonte, e come si vede in uno screenshot qui in basso, gli utenti avranno presto la possibilità di selezionare tutti i contatti che chiamano più spesso. Una volta scelti, i preferiti appariranno ben in vista nella parte superiore della scheda delle chiamate, così da rendere più facile e rapido il contatto.

WhatsApp prepara la grande novità: si potranno selezionare dei contatti preferiti

Secondo la fonte molto autorevole, gli utenti potranno selezionare manualmente i propri contatti preferiti dall’elenco dei contatti. In questo modo si potrà dare vita ad un’esperienza personalizzata in base alle proprie preferenze.

La scheda dei preferiti concederà ad esempio chiamate verso i propri contatti prediletti su WhatsApp molto più veloci. Al momento la novità sembra infatti riguardare le chiamate e le videochiamate.

Chi si ritrova spesso ad effettuare chiamate utilizzando WhatsApp, riuscirà a risparmiare davvero tanto tempo prezioso con questa feature. Non ci sarà quindi più il bisogno di andare a cercare nell’elenco delle chiamate o nell’elenco dei contatti.

La funzionalità per impostare i contatti preferiti per le chiamate veloci è attualmente in fase di sviluppo. Non si sa ancora con precisione quando la novità sarà disponibile per tutti, ma di certo arriverà prima per Android.