WhatsApp introduce una nuova funzione perfetta per la privacy

Ogni giorno le persone che utilizzano WhatsApp sono talmente tante che non ci sarebbe nulla di cui stupirsi nel momento in cui ci fossero dei malintenzionati. Questi sono in grado ogni volta di trovare un modo utile per trarre vantaggio dalla piattaforma, chiaramente a discapito dei poveri utenti.

Gli abusi che riguardano la privacy sono all’ordine del giorno e molti di questi avvengono proprio mediante la foto del profilo. Si tratta infatti di uno dei problemi più comuni. Ci sono degli utenti che vanno in cerca di qualche povero malcapitato per rubargli l’immagine del profilo, scaricandola per motivazioni poco chiare.

Sono davvero tante le contromisure che WhatsApp ha adottato per rendere la vita difficile a questi individui, anche se l’ultima trovata della piattaforma sarebbe ancor più geniale ed efficace.

WhatsApp impedirà di effettuare uno screenshot dell’immagine del profilo altrui

La piattaforma ha adottato numerose misure per rendere le attività truffa più difficili. Secondo quanto riportato da fonti molto affidabili, ben presto WhatsApp dovrebbe aggiungere un ulteriore tassello. Questo risulterà utile per evitare soprusi in merito all’immagine del profilo. Il problema del furto delle foto degli account sulla celebre piattaforma di messaggistica potrebbe finire da un momento all’altro: WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità di privacy, al momento solo per i beta tester. Questa funzione sarà in grado di bloccare ogni screenshot delle foto del profilo.

Esatto, WhatsApp a breve limiterà tutti gli utenti sotto questo aspetto. Sarà praticamente vietato acquisire l’immagine del profilo altrui mediante uno screenshot. Nell’esatto momento in cui qualcuno cercherà di immortalare l’immagine del profilo di un utente, WhatsApp lo bloccherà all’istante da quell’azione e lo informerà che non è possibile farlo.

Si tratta quindi di un ulteriore contromisura che tende a screditare ogni comportamento fuori dalle righe. La vita per i truffatori sta diventando sempre più dura su WhatsApp e questo prossimo aggiornamento lo dimostrerà ulteriormente.