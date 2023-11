La storia dell'iPhone con la sveglia alle 9:25 non disattivabile

In relazione al mondo degli smartphone, spesso accadono delle cose davvero incredibili che qualcuno fatica a spiegarsi. Non importa quanto un dispositivo possa essere performante e ben realizzato, potrebbero esserci in ogni momento delle problematiche di carattere misterioso. Un esempio di questi giorni riguarderebbe un iPhone e la sua proprietaria, una donna di nome Angele Sofia.

Tramite il suo account di TikTok, Angele ha pubblicato diversi video per spiegare uno strano avvenimento che ha riguardato il suo melafonino. A quanto pare un grave bug sarebbe stato in grado di far suonare la sua sveglia tutte le mattine alle 9:25. Fin qui nulla di strano, se non fosse che purtroppo la donna non aveva l’opportunità di disattivarla se non al suono mattutino.

Un bug che imposta una sveglia misteriosa su iPhone, la storia di Angele Sofia

Immaginate di avere una sveglia impostata che suona tutte le mattine allo stesso orario e di non poterla disattivare. Questo è ciò che è capitato ad Angele Sofia, una ragazza che tramite TikTok ha spiegato a tutti la sua esperienza. Praticamente, ogni mattina alle 9:25, la sveglia suonava e lei non aveva l’opportunità di disattivarla prima.

Il caso singolare si verificava sistematicamente, diventando addirittura inevitabile. All’interno dell’applicazione “Orologio” di Apple, dove si impostano le sveglie, non figurava alcun tipo di allarme impostato per quell’orario.

Sono stati molti i consigli che la donna ha ricevuto in seguito alla pubblicazione dei suoi video, ma nessuno di questi ha avuto seguito. L’unica risposta che sembrerebbe essere utile riguarderebbe un ripristino ai dati di fabbrica. La donna ha avuto questo problema che si è riproposto nell’arco di 5 anni con ben tre iPhone diversi.

Tutto ciò si verificava perché, facendo un backup delle impostazioni e ripristinandolo poi su ogni smartphone nuovo che acquistava, anche il bug veniva automaticamente trasportato. È dunque tempo di ricominciare tutto da capo per Angele Sofia.