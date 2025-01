La sveglia di iPhone sta creando enormi problemi agli utenti

Nel corso degli ultimi mesi, numerosi possessori di iPhone hanno segnalato un problema significativo con la funzione sveglia dei loro dispositivi.

Questa sembra non funzionare a dovere, portando gli utenti a perdere lezioni, arrivare tardi a lavoro e ad altre situazioni spiacevoli. A segnalare l’accaduto, nel corso della passata primavera, è stato lo show televisivo americano NBC Today. Durante lo spettacolo mattutino, sono stati proposti alcuni video di TikTok dove svariati utenti segnalavano il malfunzionamento del dispositivo Apple.

Nonostante le dichiarazioni della compagnia, che si è detta intenzionata a intervenire tempestivamente, questo fastidioso fenomeno sembra persistere tutt’ora.

La sveglia di iPhone non funziona: un problema da non sottovalutare

Nel corso dei mesi, le segnalazioni non hanno fatto altro che aumentare, con alcune persone che cominciano a sospettare di un problema legato al sistema operativo, indicando a seconda del caso iOS 17 o 18. Il realtà, questo disagio non è una novità assoluta per i clienti di Apple. Casi simili sono stati segnalati già nel 2009 con i dispositivi dell’epoca.

Sebbene questo bug possa sembrare non rilevante, può avere effetti deleteri sulla vita di una persona. Per studenti e lavoratori, perdere un esame o un importante incontro di lavoro può essere un vero e proprio disastro per il proprio futuro.

Nel 2023, Apple aveva suggerito agli utenti di modificare alcune impostazioni per risolvere il problema, disattivando la funzione Attenzione Consapevole, che si occupa di regolare il volume degli avvisi in base alla presenza dell’utente davanti al display o meno. Secondo una teoria dell’azienda, la funzionalità potrebbe erroneamente individuare il volto dell’utente vicino al monitor evitando di attivare l’allarme.

Nonostante ciò, il problema è sembrato persistere tanto che in molti si sono visti costretti a utilizzare altri dispositivi (Apple Watch, iPad o persino classiche sveglie) per evitare disagi.