L’evento Apple It’s Glowtime è ormai dietro l’angolo: il 9 settembre il colosso di Cupertino presenterà gli smartphone della gamma iPhone 16, ma non solo. Attese sono infatti anche le nuove generazioni di Apple Watch e AirPods, e a proposito delle smartwatch sono trapelati in queste ore inediti interessanti dettagli.

Apple Watch Series 10: le cornici attorno al display saranno ancora più sottili?

La prima novità riguarda il design. Il gigante californiano non rivoluzionerà il look di Apple Watch Series 10, ma le cornici intorno al display dovrebbero essere più sottili di quanto lo siano ora, così da lasciare ancora più spazio al pannello. A rivelare questa modifica è stata la stessa Apple, che ha mostrato il look dell’indossabile nell’ultima beta di iOS 18.1.

Un insider si è imbattuto nella novità quando ha provato ad associare il suo Apple Watch ad un iPhone con iOS 18.1, sistema operativo al momento in prova tra gli sviluppatori. Notando la cosa, lo stesso insider ha effettuato uno screenshot e lo ha condiviso su X. Quello che si vede è un dispositivo completamente inedito, e dato l’imminente evento vien da pensare che si tratti proprio di Apple Watch Series 10.

Nuova funzione per il monitoraggio della salute

Ma non è tutto, perché Mark Gurman di Bloomberg, probabilmente oggi la fonte più affidabile sul mondo Apple, ha svelato che lo smartwatch prossimo al debutto sarà in grado di rilevare l’apnea notturna. Ed è una funzione di una certa importanza, visto che l’apnea notturna potrebbe suggerire la presenza di problemi cardiovascolari.

Lo stesso giornalista afferma però che, sebbene l’azienda con Tim Cook al timone sia pronta ad annunciare la funzionalità all’evento di lunedì 9 settembre, questa potrebbe non essere disponibile fin da subito. Insomma, come già avvenuto in passato con altre novità software, per il rilevamento dell’apnea probabilmente bisognerà attendere un aggiornamento di watchOS, così da concedere ad Apple il tempo necessario per perfezionare il tutto.