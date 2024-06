La versione Android di Chrome può leggere pagine Web ad alta voce

Google è a lavoro su una nuova funzione, inizialmente disponibile con la versione Android di Chrome, che permette al browser di leggere pagine Web ad alta voce.

L’interessante funzionalità è stata battezzata “Listen to this page” (ovvero Ascolta questa pagina) e integra alle pagine alcuni bottoni che ricordano da vicino quelli presenti nei lettori musicali, includendo un tasto play/pausa, avanzamento/riavvolgimento veloce (da 10 secondi), un cursore che permette di scegliere un punto preciso della lettura oltre a un tasto per scegliere la velocità di lettura.

La funzione permette sia di scegliere una voce che una lingua. Sotto quest’ultimo aspetto arriva una brutta notizia: al momento non è ancora supportato ufficialmente l’italiano. A tal proposito, infatti, la guida di Google parla di inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo e hindi.

Lettura di pagine Web ad alta voce: al momento non è ancora disponibile in italiano

Come avviene di solito con l’introduzione di nuove funzioni, l’implementazione di Listen to this page è graduale. Per accertarsi che sia presente sull’app di uno smartphone è necessario dare uno sguardo appena sotto l’opzione Traduci. Al netto di potenziali problemi tecnici, nel corso delle prossime settimane potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Android.

Sebbene la funzionalità sia legata esclusivamente all’app Android (nello specifico è apparsa nella versione 125), Google sta testando la stessa anche in ambiente desktop, anche se al momento non è dato sapere quando questa sarà implementata.

Va detto che questo tipo di implementazione non è una novità assoluta. Qualcosa di molto simile, infatti, viene già offerta da Safari su iPhone. La funzione, nota come Ascolta pagina, permette di utilizzare Siri per leggere pagine Web.

Chrome è un browser in continuo sviluppo e, soprattutto negli ultimi mesi, questo software ha visto diverse implementazioni di rilievo, soprattutto per quanto concerne funzioni legate all’Intelligenza Artificiale.