Surfshark si conferma una delle VPN migliori sul mercato, ma anche una delle più convenienti: solo 1,99€ al mese per averla.
Edoardo Damato
Pubblicato il 15 dic 2025
La VPN di Surfshark ora costa solo 1,99€ al mese con 3 mesi extra gratis

Il mese di dicembre ha in serbo una delle offerte più interessanti del settore privacy online. Surfshark, servizio noto per la sua solidità e per il focus sulla tutela dei dati personali, propone un piano pensato per chi desidera navigare senza rischi e senza attività tracciate.

L’abbonamento biennale, accompagnato da tre mesi extra, raggiunge un totale di 27 mesi a un costo mensile pari a 1,99 euro. Previsto anche un periodo di rimborso di 30 giorni per i nuovi utenti. Detto ciò, vediamo nel dettaglio le funzionalità di Surfshark VPN.

Una VPN completa ad un costo irrisorio: ecco Surfshark

Surfshark include una VPN illimitata che utilizza sistemi di cifratura avanzati per proteggere il traffico generato dagli utenti. Questo approccio permette di collegarsi in sicurezza a reti non protette, ad esempio hotspot pubblici, dove i dati scambiati rischiano di finire esposti a intercettazioni o tentativi di accesso indesiderati.

Il servizio adotta una rigorosa politica “zero log”, che esclude la conservazione delle attività svolte in rete. La navigazione resta così privata, senza raccolte di informazioni legate a cronologia, connessioni o indirizzi IP utilizzati. Il network di Surfshark comprende oltre 4.000 server distribuiti su scala globale. Questa infrastruttura facilita la scelta di localizzazioni alternative e permette di superare blocchi territoriali o limitazioni applicate da piattaforme e siti.

La connessione può avvenire da più dispositivi simultaneamente. Questa caratteristica aiuta a proteggere l’intero ecosistema digitale dell’utente, che si tratti di smartphone, tablet, computer o altri device compatibili.

Con 27 mesi di servizio, un costo mensile inferiore a due euro e una finestra di 30 giorni per ottenere un rimborso completo, l’offerta si rivolge a chi desidera incrementare la propria privacy in rete con un investimento minimo. L’attivazione è disponibile sul sito ufficiale di Surfshark.

