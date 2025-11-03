Lanciato AYANEO, il primo smartphone da gaming con controlli fisici

Il mondo del gaming sta vivendo una trasformazione profonda, in cui l’evoluzione tecnologica incontra la volontà di abbattere barriere storiche tra hardware e piattaforme.

Negli ultimi giorni, due notizie hanno acceso l’interesse della community: il debutto di AYANEO nel segmento degli smartphone da gaming con un dispositivo dotato di pulsanti dorsali e un design innovativo, studiato appositamente per i videogiocatori incalliti.

Il marchio AYANEO, già noto agli appassionati di PC portatili per le sue soluzioni innovative, ha deciso di scommettere su uno smartphone che non vuole essere semplicemente “da gaming” di nome, ma di fatto.

Il nuovo dispositivo, svelato tramite un video teaser, si distingue immediatamente per la presenza di pulsanti dorsali integrati nei bordi superiori e per una struttura che sembra suggerire un design a scorrimento: un dettaglio che potrebbe permettere di nascondere i controlli fisici quando non necessari, mantenendo l’estetica di uno smartphone tradizionale ma offrendo, all’occorrenza, una precisione di input che i soli comandi touch non possono garantire.

AYANEO punta a rivoluzionare il gaming su mobile

Questa soluzione progettuale non è solo una questione di stile, ma risponde a una reale esigenza dei giocatori competitivi: ridurre l’input lag e aumentare la precisione nelle azioni di gioco. In un settore in cui la rapidità di risposta può fare la differenza tra vittoria e sconfitta, la presenza di controlli fisici rappresenta un vantaggio tangibile rispetto alle soluzioni full-touch, spesso criticate per la loro scarsa affidabilità nelle sessioni più intense.

Il video rilasciato da AYANEO mostra inoltre una doppia fotocamera posteriore in stile classico, sottolineando la volontà di mantenere un equilibrio tra funzionalità gaming e uso quotidiano. Se il design a scorrimento verrà confermato nella versione definitiva, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione rispetto ai principali competitor come ASUS ROG Phone e RedMagic, che pur offrendo caratteristiche avanzate non hanno ancora adottato soluzioni simili per l’integrazione dei controlli.

Tuttavia, il successo commerciale di questo smartphone da gaming non dipenderà solo dalla novità dei pulsanti dorsali o dalla praticità del design a scorrimento. Saranno determinanti anche altri fattori come il sistema di raffreddamento, la durata della batteria, le prestazioni del processore e la qualità del display. Il mercato, infatti, è già presidiato da produttori che offrono soluzioni come raffreddamento liquido, modalità desktop e schermi ad alta frequenza di aggiornamento. La sfida per AYANEO sarà quindi riuscire a coniugare innovazione e affidabilità, proponendo un prodotto che sappia distinguersi anche sotto il profilo tecnico.